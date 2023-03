Bol en Klaver overtuigend naar finale 400 meter op EK, Bonevacia uitgeschakeld

Topfavoriete Femke Bol heeft zich vrijdag eenvoudig geplaatst voor de finale van de 400 meter bij de EK indooratletiek in Istanboel. Ook Lieke Klaver haalde de eindstrijd, maar de Nederlandse mannen kwamen tekort. Voor Liemarvin Bonevacia en Isayah Boers waren de halve finales het eindstation op de 400 meter.

De 23-jarige Bol won in haar heat in de halve finales in de Ataköy Arena in een tijd van 52,19. De wereldrecordhoudster ging duidelijk niet voluit. Ze spaarde zo haar krachten voor de finale waarin ze zaterdag vriendin en trainingspartner Klaver treft.

De 24-jarige Klaver won de andere halve finale in 51,43 en was daarmee sneller dan Bol. Zij moest er wel harder voor werken.

Bol, de drievoudig Europees kampioene outdoor, is de torenhoge favoriete voor het goud in Istanboel. Ze zorgde twee weken geleden bij de NK indoor in Apeldoorn voor een sensatie door een wereldrecord (49,26) te lopen.

Twee jaar geleden veroverde Bol in het Poolse Torun haar eerste Europese indoortitel op de 400 meter. Ze voegde daar met de estafetteploeg op de 4x400 meter een tweede gouden medaille aan toe.

Klaver maakte destijds ook deel uit van het gouden sprintkwartet. Zij eindigde als vijfde in de finale van de 400 meter. Haar beste resultaat is de vierde plaats vorig jaar op de WK outdoor in het Amerikaanse Eugene.

Bonevacia en Boers maken verwachtingen niet waar

Eerder op de avond werden Bonevacia en Boers uitgeschakeld in de halve finales van de 400 meter bij de mannen. De 33-jarige Bonevacia eindigde in zijn heat in de halve finales als vierde in 46,60 seconden, terwijl een plek bij de eerste drie nodig was voor een finaleplek. De Zweed Carl Bengtström won de race in 45,77.

Het missen van de finale is een domper voor Nederlands recordhouder Bonevacia, die op de EK's van 2017 en 2021 brons veroverde. Hij maakte deel uit van de estafetteploeg op de 4x400 meter die zilver veroverde op de Olympische Spelen van Tokio en won twee jaar geleden ook het goud op de 4x400 meter bij de EK indoor in Torun.

In de andere halve finale finishte Boers als zesde en laatste in 47,39. Net als Bonevacia kon hij de verwachtingen niet waarmaken.

Seedo mist finale 60 meter

Op de 60 meter bij de vrouwen greep N'ketia Seedo naast een finaleplaats. De Nederlandse finishte in haar heat in de halve finales als vijfde in 7,32 en dat was niet genoeg om door te gaan. De negentienjarige Seedo had een betere start dan in de series, maar was daarna niet snel genoeg.

Seedo bleef dik boven haar persoonlijk record van 7,18, waarmee ze eerder deze maand de Nederlandse titel veroverde. Ze deed vorig jaar ook mee aan de WK indoor in Belgrado en daar strandde ze al in de series.