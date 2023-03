Topfavoriete Bol en Klaver op EK indoor overtuigend naar halve finales 400 meter

Femke Bol heeft vrijdag bij de EK indoor in Istanboel met speels gemak de halve finales van de 400 meter bereikt. De Nederlandse wereldrecordhoudster eindigde overtuigend als eerste in haar heat. Ook Lieke Klaver kwam de series zonder problemen door.

De 23-jarige Bol kwam in de Ataköy Athletics Arena tot een tijd van 52,35. Daarmee hield ze de Finse nummer twee Viivi Lehikoinen (52,88) ruim achter zich. Alleen de twee beste atleten per heat en de twee tijdsnelsten in de series plaatsen zich voor de halve finales.

Bij de 400 meter zijn alle ogen gericht op topfavoriete Bol, die eerder deze maand op de NK indoor historie schreef door het 41 jaar oude wereldrecord van de Tsjechische Jarmila Kratochvílová te verpulveren. De Amersfoortse kwam in Apeldoorn tot een sensationele tijd van 49,26.

Bol veroverde in haar loopbaan al twee Europese indoortitels. Bij de EK van 2021 in het Poolse Toruń pakte het toptalent goud op de 400 meter én veroverde ze met de estafettevrouwen de Europese titel op de 4x400 meter.

Titelverdedigster Bol is niet de enige Nederlandse die hoopt een EK-medaille op de 400 meter te veroveren. Klaver, haar belangrijkste concurrente voor het goud, finishte net als Bol als eerste in haar heat (52,72) en gaat ook door naar de halve finales. De 24-jarige atlete liep op de NK indoor in het kielzog van Bol naar een persoonlijk record van 50,34. Met die tijd is ze de nummer twee op de Europese ranglijst van dit jaar.

Lisanne de Witte eindigde in haar heat als vierde en strandde daardoor al in de series. De halve finales beginnen om 17.55 uur (Nederlandse tijd). De strijd om de medailles op de 400 meter is zaterdag rond 18.30 uur.

Ook Bonevacia en Boers naar halve finales

Eerder op vrijdag doorstonden Liemarvin Bonevacia en Isayah Boers de series van de 400 meter. Bonevacia eindigde in zijn heat als tweede in een tijd van 46,87, goed voor rechtstreekse plaatsing voor de volgende ronde. De 33-jarige atleet moest alleen de Belg Julien Watrin voor zich dulden.

Boers liep in zijn serie ook naar de tweede plaats, in een tijd van 46,72. De Nederlands indoorkampioen lag het grootste deel van de race aan de leiding, maar werd vlak voor de finish voorbijgelopen door de Spanjaard Iñaki Cañal.

Isaya Klein Ikkink, de derde Nederlandse deelnemer op de sprintafstand, werd in zijn heat derde in 46,74. Die klassering betekende geen directe doortocht naar de halve finales. Hij behoorde ook niet tot de twee atleten die op basis van hun tijd een plekje in de halve finales was gegund.