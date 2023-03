Handbalsters openen derde ronde Golden League met zege bij rentree Abbingh

De Nederlandse handbalsters hebben donderdag hun eerste wedstrijd in de derde ronde van de Golden League gewonnen. De ploeg van bondscoach Per Johansson was in de oefenwedstrijd in Eindhoven met 37-29 te sterk voor Tsjechië.

Oranje had vooral in de eerste helft moeite met Tsjechië en kwam pas in de twaalfde minuut voor het eerst op voorsprong: 8-7. Halverwege was de wedstrijd in evenwicht: 16-16.

Aan het begin van de tweede helft sloeg Nederland voor het eerst een gaatje en in een mum van tijd was het verschil vier punten: 22-18. Daarna kwam de formatie van Johansson niet meer in de problemen.

Lois Abbingh maakte haar rentree in Oranje, nadat ze in september was bevallen van een zoon. Ze maakte met de 12-12 haar eerste treffer als moeder en werd na afloop uitgeroepen tot beste speelster van de wedstrijd.

Vreugde bij de Nederlandse handbalsters na afloop van de wedstrijd. Foto: Getty Images

Wester traint alleen nog mee bij Oranje

Kelly Dulfer en Angela Malestein waren met ieder zeven treffers topscorers aan Nederlandse zijde. Ook Tess Wester is terug na haar bevalling, maar de keeper traint alleen mee bij Oranje en komt nog niet in actie in het oefentoernooi.

Komend weekend krijgt Nederland te maken met twee sterkere tegenstanders. Zaterdag is Noorwegen de tegenstander. Zondag wacht Oranje een duel met Denemarken.