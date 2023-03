Toptalent Weerman naar hoogspringfinale op EK indoor, Van Diepen uitgeschakeld

Britt Weerman heeft donderdag bij de EK indooratletiek in Istanboel de finale bij het hoogspringen bereikt. Op de 800 meter wisten Tony van Diepen en Bram Buigel zich beiden niet te plaatsen voor de halve finales.

De negentienjarige Weerman sprong in de kwalificaties over 1,91 meter. Daarmee behoorde de Drentse tot de acht atletes die die hoogte wisten te bedwingen.

De beste acht hoogspringsters in de kwalificatie gingen door naar de finale. De strijd om de medailles gaat zondag om 8.20 uur van start. De Oekraïense Yaroslava Mahuchikh geldt als de favoriet voor de titel. Zij sprong dit seizoen als enige over 2 meter.

Op de 800 meter liep de 26-jarige Van Diepen met 1.48,50 de derde tijd in zijn heat, maar die was bij lange na niet genoeg voor een halvefinaleplek. De eerste twee van elke serie en de twee tijdsnelsten gingen door naar de halve finales.

De 27-jarige Buigel werd in zijn serie ook derde, nadat hij 700 meter aan de leiding had gelopen. De debutant uit Groningen was met 1.47,95 een stuk sneller dan Van Diepen, maar ook zijn tijd was niet voldoende om als een van de tijdsnelsten door te gaan.