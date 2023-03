Toptalent Weerman naar hoogspringfinale bij EK indoor, Schilder na één worp door

Britt Weerman heeft donderdag bij de EK indooratletiek in Istanboel de finale bij het hoogspringen bereikt. Bij het kogelstoten ging Jessica Schilder al na één worp door naar de eindstrijd. Op de 800 meter strandde Tony van Diepen in de series.

De negentienjarige Weerman sprong in de kwalificatie over 1,91 meter. Daarmee behoorde de Drentse tot de acht atletes die deze hoogte wisten te bedwingen.

De beste acht hoogspringsters in de kwalificatie gingen door naar de finale. De strijd om de medailles gaat zondagochtend van start. De Oekraïense Yaroslava Mahuchikh geldt als de favoriet voor de titel. Zij sprong dit seizoen als enige over 2 meter.

Weerman eindigde vorig jaar bij haar debuut op een internationaal seniorentoernooi knap als vierde bij de EK in München. Slechts twee weken eerder pakte ze zilver bij de WK onder twintig jaar. Vorige maand verbeterde ze het Nederlands record naar 1,96 meter.

Schilder na één worp al in finale

Bij het kogelstoten was Schilder na één worp al zeker van een finaleplek. De Volendamse kwam bij haar eerste poging in de kwalificatie tot een afstand van 19,18 meter. Dat was ruim over de limiet van 18,50 meter om de eindstrijd van vrijdagavond te bereiken.

De worp van Schilder was veruit de beste in de kwalificatie. De Portugese Auriol Dongmo ging met 18,51 meter als tweede door. Benthe König, de tweede Nederlandse bij het kogelstoten, werd met 17,23 meter elfde en strandde daardoor in de kwalificatie.

De 23-jarige Schilder beleefde vorig jaar haar internationale doorbraak. Ze werd in München als eerste Nederlandse Europees kampioene kogelstoten in een Nederlands record (20,24). Ook pakte ze bij zowel de WK indoor als de WK outdoor brons.

Op de 3.000 meter plaatste Maureen Koster zich eenvoudig voor de finale van de 3.000 meter. De dertigjarige Alphense, die in 2015 brons pakte bij de EK indoor, werd met 9.00,33 derde in haar serie. De beste zes in elke serie en de twee tijdsnelsten gingen door naar de finale, die vrijdag op het programma staat.

Jessica Schilder plaatste zich overtuigend voor de finale bij het kogelstoten. Foto: Reuters

Van Diepen strandt in series 800 meter

Op de 800 meter liep de 26-jarige Van Diepen met 1.48,50 de derde tijd in zijn heat, maar die was bij lange na niet genoeg voor een halvefinaleplek. De eerste twee van elke serie en de twee tijdsnelsten gingen door. Van Diepen pakte bij de vorige EK indoor zilver op de 400 meter, maar wacht op de 800 meter nog op een medaille bij een groot toernooi.

Ook voor Bram Buigel viel het doek in de series. De 27-jarige debutant liep 700 meter aan de leiding in zijn heat, maar werd uiteindelijk derde. Buigel was met 1.47,95 een stuk sneller dan Van Diepen, maar ook zijn tijd was niet voldoende om als een van de tijdsnelsten door te gaan.

Op de 1.500 meter strandde Robin van Riel eveneens in de series. De Nederlander werd met 3.51,08 vijfde in zijn serie en behoorde niet tot de tijdsnelsten. De eerste drie in elke heat plaatsten zich voor de finale.