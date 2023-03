Snowboarder Vermaat (17) maakt ook indruk op big air en bereikt weer WK-finale

Sam Vermaat heeft donderdag ook op het onderdeel big air de finale van het WK in Georgië bereikt. De jongeling behaalde eerder al de eindstrijd op het onderdeel slopestyle.

Vermaat is bezig aan zijn eerste WK en maakte wederom veel indruk in zijn heat, waar 22 snowboarders aan meededen. In de heat werd de zeventienjarige Brabander tweede met 137,75 punten.

Met de tweede plek plaatste Vermaat zich overtuigend voor de finale, die zondag plaatsvindt. Hij is daarin de enige Nederlander, want de scores van Niek van der Velden (68,25) en Casper Wolf (70,50) waren niet hoog genoeg voor een een plek in de eindstrijd.

De finale op de big air is de tweede finaleplek dit WK voor Vermaat. Eerder deze week eindigde hij op de twaalfde plek bij het onderdeel slopestyle, waar hij in 2021 een bronzen plak veroverde op het WK voor junioren in Siberië. Vermaat presteerde in Georgië beter dan zijn landgenoot Van der Velden, die niet verder kwam dan plek veertien.

Bij de vrouwen slaagde Melissa Peperkamp er niet in zich te plaatsen voor de finale van de big air. Met een score van 63,25 werd de achttienjarige Nederlandse elfde, terwijl de beste acht zich plaatsten voor de finale.