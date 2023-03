Turnbond betreurt vrijspraak Wevers: 'Melders trekken weer aan kortste eind'

De Nederlandse turnbond is teleurgesteld dat coach Vincent Wevers ook in hoger beroep is vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag. De beroepscommissie van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) vindt dat het onderzoeksrapport niet volledig genoeg is om de verklaringen als betrouwbaar bewijs te gebruiken.

"Wij betreuren het dat de melders wederom aan het kortste eind trekken", zegt KNGU-directeur Remco Boer donderdag in een verklaring. "Indien gewenst zullen wij ze bijstaan met begeleiding en nazorg."

Wevers, die door oud-turnsters werd beschuldigd van fysieke en mentale mishandeling, werd vorig jaar al vrijgesproken. De tuchtcommissie van het ISR oordeelde toen dat het niet vast te stellen is dat de turncoach zich schuldig heeft gemaakt aan "tuchtrechtelijk verwijtbaar gedrag". Vooral het onderzoeksrapport, met daarin gespreksverslagen van de interviews, was van onvoldoende kwaliteit.

De aanklager van het ISR en de KNGU gingen in beroep tegen de uitspraak, maar dat was tevergeefs. Volgens de beroepscommissie gaat de aanklacht over gedragingen tussen 1998 en 2012. Aangezien de KNGU pas sinds 2011 is aangesloten bij het ISR, kunnen alleen de gedragingen tussen 1 januari 2011 en 31 december 2011 worden beoordeeld. Slechts één verklaring kwam uit die periode en dat bleek onvoldoende.

"Een vrijspraak die opnieuw met name op formele gronden is gestoeld, kan op geen enkele wijze bijdragen aan herstel en leedverwerking. We menen dat deze vrijspraak een groot negatief effect kan hebben op eventuele toekomstige meldingen in relatie tot grensoverschrijdend gedrag in de turnsport, maar ook in breder verband", zegt Boer.