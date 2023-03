Turncoach Wevers ook in hoger beroep vrijgesproken van wangedrag

Delen via E-mail

Turncoach Vincent Wevers is donderdag ook in hoger beroep vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag. De tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) zag vorig jaar al geen reden om hem een straf op te leggen.

Wevers was een van de coaches naar wie een onderzoek liep vanwege ongewenst en grensoverschrijdend gedrag. Tegen de vader van topturnsters Sanne en Lieke Wevers was een schorsing van 28 maanden geëist, waarvan 24 voorwaardelijk.

De tuchtcommissie van het ISR constateerde in mei 2022 al dat er onvoldoende bewijs was om Wevers te veroordelen. Volgens de commissie was het onderzoeksdossier "kwalitatief onvoldoende".