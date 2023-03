Klaver wil een medaille én vrolijk blijven: 'Val niet meer in een zwart gat'

Na tal van ereplaatsen wil Lieke Klaver dit weekend op de EK indoor in Istanboel eindelijk eens individueel een medaille pakken op een titeltoernooi. Maar als dat niet lukt, is het voor de 400 meterspecialiste prioriteit om vrolijk te blijven.

"Ik hoop zó op een medaille", vertelt Klaver, die de EK vrijdagochtend begint met de series van de 400 meter. "Ik heb vaak genoeg indoor in een finale gestaan, maar telkens lukte het niet. Die medaille ontbreekt nog. En natuurlijk, outdoor vind ik een stuk gaver. Maar laten we beginnen met een indoormedaille."

De 24-jarige Klaver werd al eens vijfde (EK indoor 2021), zesde (WK indoor 2022) en nogmaals zesde (EK outdoor 2022). Het absolute hoogtepunt was haar vierde plaats afgelopen zomer op de WK outdoor in Eugene.

"Daar begon mijn liefde voor de 400 meter echt te komen", vertelt Klaver, die ook op de 200 meter actief is. "Die vierde plaats heeft me zo veel vertrouwen gegeven. Het deed mij beseffen dat er heel veel mogelijk is. Dromen kunnen uitkomen."

De les van Eugene is volgens Klaver ook dat ze altijd vrolijk moet blijven. "Op het trainingskamp voor de WK was ik alleen maar aan het zeuren tegen mijn trainer Bram Peters. Ik voelde me niet top, terwijl mijn tijden megagoed waren. Toen hebben we de afspraak gemaakt dat ik de WK vrolijk zou verlaten, wat er ook zou gebeuren. En dat lukte, al is dat niet meer dan logisch na een vierde plek. Ik moet niet meer in een zwart gat vallen. Dat is nu ook prioriteit op dit EK in Istanboel. Wat er ook gebeurt, ik ga vrolijk naar huis."

Vreugde en ongeloof bij Femke Bol en Lieke Klaver na de wereldrecordrace twee weken geleden in Apeldoorn. Foto: Getty Images

'Ik moet niet altijd kijken naar snellere atletes'

Als 400 meterloopster is het voor Klaver niet altijd even makkelijk om haar prestaties in perspectief te plaatsen. Het is een van de sterkst bezette onderdelen in de atletiek, met de Jamaicaanse Shaunae Miller-Uibo als wereldster. En dan heeft ze in Nederland concurrentie van Femke Bol, die sinds twee weken het wereldrecord indoor achter haar naam heeft staan.

In de slipstream van Bol liep Klaver in die recordrace in Apeldoorn naar een persoonlijk record van 50,34. "Toen ik die tijd op het bord zag staan, knalde dat bij me binnen. Dat was zo'n vet moment. Het is goed en logisch dat alle aandacht op dat moment naar het record van Femke ging, maar voor mij is het goed om te beseffen dat 50,34 ook gewoon heel snel is. Ik moet niet altijd kijken naar snellere atletes."

Outdoor staat het persoonlijk record van Klaver sinds de WK in Eugene op 50,18. "Het doel is om dit jaar voor het eerst een 49'er te lopen. En dat kan. Ik heb mijn bodem en mijn plafond weer verhoogd. Maar op deze EK draait het niet om een persoonlijk record. Ik wil een medaille."