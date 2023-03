Ze loopt wereldrecords, wint WK- en EK-medailles op meerdere disciplines en is komend weekend op de EK indoor in Istanboel gewoon weer de torenhoge favoriet voor goud. Femke Bol lijkt een natuurtalent, maar ze is veel meer dan dat. "Vijf jaar geleden was Femke al zó gretig en zó perfectionistisch."

Of Bol op de EK weer een wereldrecord op de 400 meter kan lopen? "Femke kennende wel, het is alleen de vraag of het verstandig is." Bram Peters, de coach van Bol, zegt het met een grote glimlach. "Ik weet niet of je het weet, maar na een wereldrecord moet je ter controle je spikes inleveren. Dat is niet handig, want ze moet de estafette ook nog lopen. Maar zonder gekheid, dat komt wel goed. Femke heeft altijd genoeg schoenen bij zich."

De "topprofessional" Bol is ook niet het type dat met één of twee paar spikes in de tas naar een toernooi vliegt. Ze is altijd tot in de puntjes voorbereid, met dank aan een boekje waarin ze alles schematisch plant en bijhoudt. Letterlijk tot een kopje koffie aan toe, vertelt Lisanne de Witte, die al jaren tot de beste 400 meterlopers van Nederland behoort. Een paar weken geleden maakte ze het van dichtbij mee toen ze met Bol en andere Nederlandse atleten naar het Amerikaanse Boston reisde.

"Ik was niet echt voorbereid op de jetlag en dacht: het komt wel goed. Maar Femke had een heel schema gemaakt. Die had precies gepland wanneer ze even naar buiten zou gaan en wanneer ze zou eten. Er stond zelfs in wanneer het tijd was voor koffie. Ik deed dat bakkie koffie met haar mee. En daarna heb ik het schema ook gevolgd, alleen liep zij daar in Boston een wereldrecord op de 500 meter. Ongelooflijk. Onbewust heb ik ervan geleerd. Ik dacht: misschien moet ik voortaan ook zo gestructureerd leven tijdens een toernooi."

Femke Bol als jonge atlete bij de EK onder 20 in 2019 in het Zweedse Boras. Foto: ANP

'Femke vond het niet eng'

De rollen zijn een beetje omgedraaid. Een paar jaar geleden behoorde de nu dertigjarige De Witte tot de Europese top en was ze een voorbeeld voor de zeven jaar jongere Bol. "Ik weet nog dat ze aan me vroeg hoe ze het laatste stuk van een race moest aanpakken. Want dat kon ik zo goed", zegt De Witte.

"Dat vond ik heel bijzonder. Geloof me, er zijn niet veel jonge meiden die dat soort dingen aan een ervaren atleet durven te vragen. Die zijn misschien bang voor een reactie als: dat ga ik jou niet vertellen. Maar Femke vond het niet eng. Ze was vijf jaar geleden al zó gretig en zó ijverig, terwijl ze nog 54 seconden over de 400 meter deed. Ik denk dat ze toen best wat aan mij gehad heeft. Zoals ik nu geïnspireerd word door haar perfectionisme, haar enthousiasme en natuurlijk haar prestaties." Lachend: "Al gok ik dat ik in mijn carrière geen 49,26 meer ga lopen."

Met die wereldrecordtijd van 49,26 op de 400 meter schreef Bol anderhalve week geleden bij de NK indoor in Apeldoorn sportgeschiedenis. Het was een nieuwe mijlpaal in haar extreem snelle opmars van de laatste jaren. Zaterdag kan ze in Istanboel haar Europese titel op de 400 meter indoor prolongeren en outdoor is ze sinds afgelopen zomer eveneens regerend Europees kampioen. En dan is ze op haar favoriete onderdeel, de 400 meter horden, ook nog eens de nummer twee van de wereld.

Bol is daarmee de kopvrouw én het uithangbord van de in de afgelopen jaren toch al zo extreem succesvolle Nederlandse atletiek. Aan de andere kant is ze nog dezelfde benaderbare, jonge vrouw uit Amersfoort met een bijna eeuwige glimlach, die amper beseft wat haar overkomt. "Ik las dat Allyson Felix (veertienvoudig wereldkampioen, red.) gereageerd heeft op mijn wereldrecord. Dat vind ik zo bijzonder", vertelde ze vorige week bij een persmoment op topsportcentrum Papendal.

Lisanne de Witte geeft het stokje aan Femke Bol tijdens de 4x400 meter bij de EK 2022 in München. Foto: ANP

'Je moet groot durven dromen'

Het ontzag voor Felix is tekenend voor Bol. In 2021 zag ze tot haar verwondering dat olympisch kampioen Dalilah Muhammad, tegen wie ze enorm opkijkt, op Instagram schreef over een "amazing race" van de Nederlandse. Bol was vereerd. Maar een jaar later liet ze Muhammad al achter zich op de WK in Eugene.

Ook dat is tekenend voor Femke, vertelt Lieke Klaver, die achter Bol de Nederlandse nummer twee is op de 400 meter. "'Je moet groot durven dromen', heeft Femke weleens tegen me gezegd. 'En vertrouw erop dat die dromen werkelijkheid kunnen worden.'"

De twee hebben een hechte band. "Zelfs vlak voor een belangrijke race kan ik een beetje grappen met Femke. Dan zit de buitenlandse concurrentie stil om ons heen. Die denken waarschijnlijk: houden jullie eens even je mond. Maar wij vinden dan de ontspanning bij elkaar die we zo nodig hebben."

Eenmaal op de baan kunnen ze elkaar ook helpen. "Doordat Lieke altijd hard start, pusht ze mij om nóg harder te gaan", zei Bol na haar wereldrecordrace in Apeldoorn. Klaver snelde op haar beurt in de slipstream van Bol naar een persoonlijk record van 50,34. Vol ongeloof en blijdschap lagen ze vervolgens samen op de baan in Apeldoorn.

"We waren ook blij voor elkaar, dat vond ik zo mooi", zegt Klaver. "Ik kon op dat moment ook echt blij zijn met 50,34, want dat is voor mijn doen ontiegelijk hard. En dan moet ik mezelf ook niet vergelijken met Femke. Nee, ik ben niet jaloers. Ik ben trots op mezelf en vind het waanzinnig wat Femke presteert."

Dolle vreugde bij Femke Bol en Lieke Klaver na de wereldrecordrace anderhalve week geleden in Apeldoorn. Foto: ANP

'Ik werd gelijk emotioneel'

De Witte liep ook mee tijdens de recordrace van Bol. Zij kwam als vierde over de finish, waarna ze aan het gejuich en de ontlading op de tribunes van Omnisport Apeldoorn merkte dat er iets bijzonders was gebeurd. "Toen zag ik die 49,26 van Femke op het bord en werd ik gelijk een beetje emotioneel. Een wereldrecord op een NK, dat is niet normaal."

Bols coach Peters stond op dat moment met een camera in zijn hand. "Ik filmde de hele race om die later te kunnen analyseren, niet wetende wat voor race het zou worden. Door de opwinding en de ontlading heb ik de camera niet altijd stil kunnen houden. En na de race heb ik wel een kwartier nodig gehad om te realiseren wat er gebeurd was."

Stiekem hoopte Peters al op een wereldrecord. "Maar dan hooguit met een tijd van 49,5. Maar ja, Femke is Femke. Die loopt zomaar drie tienden sneller dan ik voor mogelijk had gehouden. 49,26 is bizar."

Zo blijft Bol ook Peters verbazen, hoewel de twee al jaren samenwerken. En dat terwijl de NK en ook de EK komend weekend in Istanboel vooral voorbereidingstoernooien zijn naar de veel hoger aangeschreven WK outdoor in augustus in Boedapest. Daar hoopt Bol - een jaar voor de Olympische Spelen in Parijs - voor het eerst wereldkampioen te worden op de door haar zo geliefde 400 meter horden, die indoor niet op het programma staat.

Peters: "Femke staat er nu al een stuk beter voor dan een jaar geleden, dat belooft veel. Ik heb nog geen idee waar dit naartoe gaat en waar dit ooit zal eindigen. Maar er komen dit jaar nog een paar mooie kunstjes aan van Femke. En ook daarna is ze nog lang niet klaar."