Van de Zandschulp beëindigt samenwerking met coach Lucassen

Botic van de Zandschulp en trainer Peter Lucassen hebben in onderling besloten besloten om niet met elkaar verder te gaan, heeft de Nederlandse tennisser dinsdag laten weten aan Ziggo Sport.

"Peter heeft anderhalf jaar lang elke dag voor mij klaargestaan. Daar wil ik hem heel erg voor bedanken", zei Van de Zandschulp tegen Ziggo Sport. "Maar ik denk dat het voor mij en voor hem ook de juiste beslissing is en dat we daar op dit moment gelukkig van worden."

Van de Zandschulp was de afgelopen weken niet in topvorm. De 27-jarige Veenendaler had fysieke klachten en bleef bij zijn vorige drie toernooien in de tweede ronde steken.