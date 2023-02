Wereldrecordhoudster Femke Bol doet verrassend mee aan FBK Games

Delen via E-mail

Femke Bol doet in juni mee aan de 42e editie van de FBK Games. De kersverse wereldrecordhoudster start in Hengelo op de 400 meter, de afstand waarop ze vorige week op de indoorbaan het 41 jaar oude wereldrecord van Jarmila Kratochvílová verpulverde.

Het is opvallend dat Bol aan de start van de 400 meter staat, omdat ze zich dit seizoen op de 400 meter horden focust. Op dat onderdeel veroverde de 23-jarige atlete de Europese titel, WK-zilver en brons op de Olympische Spelen in Tokio.

Bol imponeerde vorig jaar op de EK outdoor in München met winst op de 400 meter én 400 meter horden. De Amersfoortse voegde er een derde gouden plak aan toe met de estafetteploeg op de 4x400 meter, een unieke gouden trilogie in de atletiek.

Sindsdien blijft Bol imponeren. Ze opende het indoorseizoen met een wereldrecord op de 500 meter bij de Grand Prix in Boston. Een week later liet ze de wereld versteld staan door in Apeldoorn het wereldrecord van de Tsjechische Kratochvílová aan te scherpen tot 49,26.