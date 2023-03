Wanneer komt Femke Bol in actie? Bekijk het programma van de EK indoor

Onder aanvoering van Femke Bol, topfavoriete en titelverdedigster op de 400 meter, komen deze week liefst 33 Nederlanders in actie op de EK indooratletiek in Istanboel. Dit is het programma van de Nederlanders.

Dag 1: Donderdag 2 maart

17.00 uur: Series 800 meter mannen ( Tony van Diepen en Bram Buigel )

en ) 17.05 uur: Kwalificatie hoogspringen vrouwen ( Britt Weerman )

) 17.12 uur: Kwalificatie kogelstoten mannen

17.40 uur: Series 800 meter vrouwen

17.53 uur: Kwalificatie hink-stap-springen mannen

18.30 uur: Series 3.000 meter vrouwen ( Maureen Koster )

) 18.40 uur: Kwalificatie kogelstoten vrouwen ( Jessica Schilder en Benthe König)

en 19.05 uur: Series 1.500 meter mannen (Robin van Riel)

Dag 2: Vrijdag 3 maart

7.00 uur: Meerkamp vrouwen, 60 meter horden ( Sofie Dokter en Marijke Esselink )

en ) 7.10 uur: Kwalificatie verspringen mannen

7.15 uur: Kwalificatie polsstokhoogspringen mannen ( Rutger Koppelaar en Menno Vloon )

) 7.45 uur: Meerkamp vrouwen, hoogspringen ( Sofie Dokter en Marijke Esselink )

en ) 7.50 uur: Series 400 meter mannen ( Liemarvin Bonevacia , Isayah Boers en Isaya Klein Ikkink )

, en ) 8.40 uur: Series 400 meter vrouwen ( Femke Bol , Lieke Klaver en Lisanne de Witte )

, en ) 9.10 uur: Kwalificatie hink-stap-springen vrouwen

9.30 uur: Series 1.500 meter vrouwen ( Marissa Damink )

) 10.05 uur: Series 60 meter vrouwen ( N'Ketia Seedo )

) 10.30 uur: Meerkamp vrouwen, kogelstoten (Sofie Dokter en Marijke Esselink)

17.00 uur: Kwalificatie hoogspringen mannen ( Douwe Amels)

17.05 uur: Halve finales 60 meter vrouwen (mogelijk N'Ketia Seedo )

) 17.10 uur: Meerkamp vrouwen, verspringen ( Sofie Dokter en Marijke Esselink )

en ) 17.25 uur: Finale kogelstoten mannen

17.35 uur: Halve finales 400 meter mannen (mogelijk Liemarvin Bonevacia , Isayah Boers en Isaya Klein Ikkink )

, en ) 17.55 uur: Halve finales 400 meter vrouwen (mogelijk Femke Bol , Lieke Klaver en Lisanne de Witte )

, en ) 18.18 uur: Finale 3.000 meter vrouwen (mogelijk Maureen Koster )

) 18.35 uur: Finale hink-stap-springen mannen

18.40 uur: Finale 1.500 meter mannen ( Robin van Riel )

) 18.53 uur: Finale kogelstoten vrouwen (mogelijk Jessica Schilder en Benthe König )

en ) 19.05 uur: Meerkamp vrouwen, 800 meter ( Sofie Dokter en Marijke Esselink )

en ) 19.45 uur: Finale 60 meter vrouwen (mogelijk N'Ketia Seedo)

Dag 3: Zaterdag 4 maart

7.00 uur: Meerkamp mannen, 60 meter

7.04 uur: Kwalificatie polsstokhoogspringen mannen

7.20 uur: Series 60 meter mannen ( Joris van Gool en Raphael Bouju )

en ) 7.40 uur: Meerkamp mannen, verspringen

8.00 uur: Series 3.000 meter mannen ( Mike Foppen en Tim Verbaandert )

en ) 8.35 uur: Series 60 meter horden vrouwen ( Nadine Visser , Zoë Sedney en Maayke Tjin A-Lim )

, en ) 9.05 uur: Meerkamp mannen, kogelstoten

9.10 uur: Kwalificatie verspringen vrouwen

9.20 uur: Series 60 meter horden mannen

16.35 uur: Meerkamp mannen, hoogspringen

16.45 uur: Halve finales 60 meter mannen (mogelijk Joris van Gool en Raphael Bouju )

en ) 17.05 uur: Finale polsstokhoogspringen vrouwen

17.15 uur: Halve finales 800 meter vrouwen

17.35 uur: Halve finales 800 meter mannen (mogelijk Tony van Diepen en Bram Buigel )

en ) 17.50 uur: Finale hink-stap-springen vrouwen

18.00 uur: Finale 1.500 meter vrouwen (mogelijk Marissa Damink )

) 18.20 uur: Finale 400 meter mannen (mogelijk Liemarvin Bonevacia , Isayah Boers en Isaya Klein Ikkink )

, en ) 18.30 uur: Finale 400 meter vrouwen (mogelijk Femke Bol , Lieke Klaver en Lisanne de Witte )

, en ) 18.55 uur: Finale 60 meter mannen (mogelijk Joris van Gool en Raphael Bouju)

Dag 4: Zondag 5 maart

8.00 uur: Meerkamp mannen, 60 meter horden

8.12 uur: Finale, verspringen mannen

8.20 uur: Finale hoogspringen vrouwen (mogelijk Britt Weerman )

) 8.35 uur: Halve finales 60 meter horden mannen

8.55 uur: Halve finales 60 meter horden vrouwen (mogelijk Nadine Visser , Zoë Sedney en Maayke Tjin A-Lim )

, en ) 9.08 uur: Meerkamp mannen, polsstokhoogspringen