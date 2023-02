Jeffrey Herlings belandt net naast podium bij rentree na jaar blessureleed

Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft zondag zijn rentree gemaakt na ruim een jaar afwezigheid. De Nederlander werd bij zijn eerste serieuze optreden sinds november 2021 vierde bij de Hawkstone Park International in het Engelse Shrewsbury.

De 28-jarige Herlings, tweevoudig wereldkampioen in de MXGP, miste het hele vorige seizoen vanwege een gebroken linkerhiel. Het nieuwe seizoen in de belangrijkste motorcross-klasse begint op 12 maart met de Grote Prijs van Patagonië-Argentinië.

De winst in Shrewsbury was voor de Nederlander Glenn Coldenhoff. Herlings sloot de eerste manche als zevende af en werd ondanks een val tweede in de tweede manche. Volgende week volgt nog een wedstrijd in Frankrijk, waarna de Brabander afreist naar Argentinië.

"Het kon beter vandaag, maar ik weet dat het tijd kost om weer op het niveau te zijn waarop we willen zijn", reageerde Herlings, die onlangs zijn contract bij Red Bull KTM Factory Racing verlengde tot en met 2025. "Vierde is niet slecht, maar een slechte start en een val hielpen me niet."