Polsstokhoogspringer Duplantis verbetert wereldrecord voor de zesde keer

Armand Duplantis heeft zaterdag zijn indoorwereldrecord bij het polsstokhoogspringen opnieuw verbeterd. Bij wedstrijden in de Franse stad Clermont-Ferrand kwam de Zweed zaterdag tot een hoogte van 6,22 meter.

Duplantis kwam vorig jaar zomer bij de WK atletiek in het Amerikaanse Eugene tot 6,21 meter en dat is nu het wereldrecord outdoor.

De 23-jarige Duplantis, regerend olympisch en wereldkampioen, heeft het wereldrecord nu zes keer verbeterd. Hij heeft het record sinds 8 februari 2020 in handen. Daarvoor was de Fransman Renaud Lavillenie sinds 2014 met 6,16 meter wereldrecordhouder.

Duplantis is regerend Europees kampioen indoor, maar over een week is hij dat niet meer. Hij doet niet mee aan de EK, die donderdag in Istanboel begint en tot en met zondag duurt. Hij vindt dat het toernooi niet in zijn schema past.