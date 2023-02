Kings en Clippers zorgen voor op een na grootste uitslag ooit in NBA

Delen via E-mail

De basketballers van Sacramento Kings en LA Clippers hebben vrijdag voor de op een na grootste uitslag ooit in de NBA gezorgd. De Kings waren in Los Angeles met 175-176 te sterk voor de Clippers.

De beslissing in Los Angeles viel pas na twee verlengingen. Na de reguliere speeltijd stond de stand 153-153 op het scorebord, waardoor de twee ploegen de overtime in moesten. Na de eerste verlenging was er nog altijd geen winnaar.