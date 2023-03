Door Britt Weerman (19) is er na vijftig jaar weer hoop op hoogspringsucces

De laatste Nederlandse EK-medaille bij het hoogspringen is bijna vijftig jaar geleden. Door het negentienjarige toptalent Britt Weerman is er hoop dat de bijna vergeten atletiekdiscipline weer voor succes kan zorgen.

Lien Gisolf zal altijd herinnerd worden als de eerste Nederlandse die een olympische medaille won in de atletiek. Maar er is nog een reden waarom haar zilveren plak bij de Spelen van 1928 in Amsterdam bijzonder is: het is het enige olympische succes voor Nederland bij het hoogspringen.

Het is een karige oogst voor het langste volk ter wereld. "Er loopt echt wel talent rond in Nederland", zegt de 31-jarige Douwe Amels, die anderhalve week geleden voor de achttiende keer nationaal kampioen hoogspringen werd (negen keer outdoor, negen keer indoor). "Maar als Nederlandse hoogspringer moet je heel veel zelf uitzoeken en financieren. Er is geen gebaand pad naar de top, dat maakt het lastig."

Met Weerman heeft de Nederlandse atletiek weer een hoogspringer met de potentie om de top te bereiken. De jonge Drentse werd vorig jaar tweede bij de WK voor atleten onder twintig jaar. Amper twee weken later eindigde ze op de EK in München - bij haar debuut op een internationaal seniorentoernooi - knap als vierde.

In haar nog prille carrière heeft Weerman al gemerkt dat ze veel zelf moet ontdekken. Een paar maanden geleden reisde ze samen met haar coach Sybout Wijma naar Zweden om drie dagen te leren van Yannick Tregaro. De Zweed werkte jarenlang samen met drievoudig wereldkampioene Kajsa Bergqvist en geldt als expert op het gebied van hoogspringen.

"Ik heb een paar trainingen met Yannick gedaan en mijn coach heeft veel met hem gepraat", zegt Weerman. "Mijn coach en ik merkten allebei dat het nodig was om extra kennis op te doen nu ik steeds hoger spring."

Nederlandse medailles bij hoogspringen Olympische Spelen 1928: Lien Gisolf (zilver) EK outdoor 1938: Nelly van Balen-Blanken (zilver) EK indoor 1975: Annemiek Bouma (brons)

1977: Ruud Wielart (brons)

Weerman koos mede door blessure voor hoogspringen

Weerman groeide niet op met de droom om hoogspringer te worden. "Ik ben er een beetje in gerold", zegt ze met een glimlach.

Weerman was als kind een talentvolle turnster, tot ze door een elleboogblessure op haar dertiende overstapte naar de atletiek. "Zoals iedereen in Nederland begon ik met de meerkamp. Maar door die blessure moest ik speerwerpen en kogelstoten met mijn verkeerde arm. Dat werkte niet echt."

De atlete uit Assen combineerde het hoogspringen vervolgens enige tijd met de 100 meter horden, tot haar razendsnelle progressie bij het eerste onderdeel niet meer te negeren was. Weerman viel begin 2020 voor het eerst op bij het grote publiek, toen ze bij de NK indoor in Apeldoorn als zestienjarige zilver pakte in een dik persoonlijk record van 1,88 meter.

Drie jaar later is Weerman outdoor (1,95 meter) én indoor (1,96 meter) de Nederlands recordhoudster. Die laatste hoogte bedwong ze begin februari in het Duitse Weinheim, bij haar eerste wedstrijd van 2023. Het brengt haar op de zesde plaats van de Europese ranglijst.

"Het gaat inderdaad best snel met me", zegt Weerman met een glimlach. "Ik had niet verwacht dat ik deze winter bij de eerste mogelijkheid al over 1,96 meter zou springen. Maar ik zit gewoon in een heel goede en positieve flow, spring met heel veel vertrouwen. Daardoor voelt het alsof alles heel makkelijk en zonder moeite gaat. Ik probeer daar zo lang mogelijk van te genieten."

Britt Weerman viel vorig jaar bij de EK outdoor net naast het podium. Foto: Getty Images

Weerman wil finale halen bij EK indoor

Weerman staat in Nederland al op eenzame hoogte. Bij de NK indoor was ze door vermoeidheid niet in topvorm, maar met een sprong over 1,90 meter bleef ze de concurrentie alsnog ruim voor. Meerkampster Sofie Dokter eindigde als tweede met 1,84 meter. De nummer drie Tanita Hofmans kwam tot 1,78 meter.

"Het ging heel moeizaam", zegt Weerman. "Het was mijn derde wedstrijd in drie weken, dat ben ik niet gewend. Daarnaast is het best lastig om er in je eentje wat van te maken als het niveau van de wedstrijd niet heel hoog ligt. Ik ben blij dat ik er nog een sprong van 1,90 meter heb uitgeperst."

Bij de EK indoor van deze week in Istanboel (donderdag tot en met zondag) zal Weerman hoger moeten springen om in de buurt te komen van het podium. Ze kan in Turkije de eerste Nederlandse hoogspringer met een EK-medaille worden sinds het brons van Ruud Wielart in 1977 bij de Europese indoorkampioenschappen.

"Ik wil in ieder geval de finale halen. En weer over 1,96 meter springen", zegt Weerman. "Ik ben nog jong, dus deze Europese kampioenschappen zijn vooral ook een heel mooi leermoment. Al heb ik natuurlijk wel iets meer verwachtingen dan vorig jaar voor de EK outdoor. Ik ga niet alleen naar Istanboel om te genieten. Ik wil nu meer."

Programma EK indoor Britt Weerman komt donderdag vanaf 17.05 uur (Nederlandse tijd) in actie bij de kwalificatie voor het hoogspringen. De finale begint zondag om 8.20 uur.