Atleten vragen bij EK in Turkije aandacht voor ramp: 'We voelen een verplichting'

De Nederlandse atletiekploeg zal bij de EK indoor in Istanboel (2-5 maart) aandacht vragen voor de aardbevingen in Turkije en Syrië. Het toernooi gaat ondanks de ramp door, maar zal soberder zijn dan normaal.

Een Nederlander die volgende week in de Ataköy Arena in Istanboel een medaille wint, krijgt voor de traditionele ereronde een rood-wit-blauwe vlag met daarop het logo van Giro555.

Het is een van de manieren waarop de atletiekploeg tijdens de EK in Turkije geld wil ophalen voor hulp aan slachtoffers van de zware aardbevingen. Tienduizenden mensen zijn omgekomen bij de natuurramp. Het aantal gewonden staat op meer dan 100.000 en 1,5 miljoen mensen zijn dakloos geraakt.

"Het is duidelijk dat we op dit moment niet naar Turkije kunnen reizen om het alleen over finaleplaatsen en podiumplekken te hebben", zegt technisch directeur Vincent Kortbeek van de Atletiekunie (foto).

"We zijn ons ervan bewust dat het een vreemde situatie is. De Turken beleven een humanitaire ramp en hebben wel wat anders aan hun hoofd dan een sportfeestje. Wij hebben als atletiekploeg een platform en voelen de verplichting om aandacht te blijven vragen voor hulp aan Turkije. Niet alleen via Giro555, maar ook op onze eigen manier."

Fortuna Sittard was inspiratie voor atleten

De Nederlandse atleten namen zelf het initiatief om een actie op te zetten voor de aardbevingsslachtoffers. "Er zit natuurlijk een zwarte rand aan deze EK. Daar wilden we iets mee doen", zegt hoogspringer Douwe Amels, de voorzitter van de atletencommissie van de Atletiekunie.

De voetballers van Fortuna Sittard, die twee weken geleden in het Eredivisie-duel met FC Emmen met Giro555 op hun shirt speelden, dienden als inspiratie. "We vroegen ons af of wij niet iets vergelijkbaars kunnen doen", vertelt Amels. "We hebben het eerst binnen de atletencommissie besproken en later met nog een grotere groep sporters. Alle reacties waren positief en dus hebben we aan de Atletiekunie gevraagd wat er mogelijk is."

Over de precieze plannen wordt nog overlegd. Zo is het een optie om het logo van Giro555 op de Nederlandse wedstrijdkleding te zetten, maar mogelijk is dat tegen de regels van de Europese atletiekfederatie.

Die bond maakte dinsdag al wel bekend dat de EK een sober karakter zal krijgen. De gebruikelijke feestelijke nevenactiviteiten gaan niet door en er wordt in Istanboel geen reclame gemaakt voor het toernooi. Daarnaast doneert European Athletics sinds 7 februari 1 euro per verkocht toegangsbewijs voor hulp aan de aardbevingsslachtoffers.