Hockeybond schuift perschef Sinnige na roerige fase door als technisch directeur

Clarinda Sinnige is de nieuwe technisch directeur van de KNHB. De oud-international verlaat daarmee haar functie als persvoorlichter. Ze is de opvolgster van Jeroen Bijl, die vorig jaar opstapte vanwege de onrust bij de hockeybond.

Die onrust was ontstaan naar aanleiding van berichtgeving rond de nationale vrouwenploeg. Bij de olympisch kampioen van 2021 was sprake van een onveilige werksfeer, mede door toedoen van bondscoach Alyson Annan. Zij werd om die reden een jaar geleden ontslagen.

In haar spoor ruimde technisch directeur Bijl enkele maanden later het veld. Hij stond in totaal vier jaar aan het roer van de KNHB, die een sollicitatieprocedure voor de vacante functie opstartte. Geen van de kandidaten bleek geschikt.

Nu is dus besloten de vijftigjarige Sinnige door te schuiven. De voormalige tophockeyster begint op 1 april aan de nieuwe klus. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt als persvoorlichter.

Sinnige ziet het als haar taak om te voorkomen dat de problemen zich herhalen. "Ik wil me ervoor inzetten dat talenten en begeleiders optimaal kunnen presteren in een goed georganiseerd en veilig topsportklimaat", zegt ze. "Dat moet niet alleen leiden tot goede prestaties van de teams op het veld, want de weg ernaartoe is minstens zo belangrijk."