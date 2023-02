Femke Bol geniet nog na van wereldrecord: 'Maar hoop dat ik ooit harder ga'

Vier dagen na haar wereldrecord op de 400 meter indoor is Femke Bol nog aan het nagenieten. De Amersfoortse, die volgende week in actie komt op de EK indoor in Istanboel, weet niet of ze ooit nóg sneller zal lopen, maar dat is wel een doel.

Bol heeft de sensationele race van de NK in Apeldoorn inmiddels een paar keer teruggekeken, al was dat vooral te genieten. Van een serieuze analyse was geen sprake.

"Dat komt nog wel met mijn coaches (Laurent Meuwly en Bram Peters, red.). Ze hebben me nu nog even met rust gelaten", vertelde Bol donderdag bij een persmoment op Papendal. "Ze zeiden: geniet er nog maar even van. Voor de EK gaan we nog even rustig analyseren wat beter kan."

Op basis van de tijd lijkt weinig beter te kunnen. Bol verpulverde in het Omnisport met 49,26 het 41 jaar oude wereldrecord van de Tsjechische Jarmila Kratochvílová (49,59).

"Het is mijn beste race ooit en die overtref ik niet zomaar. Maar ik weet niet of het ook een perfecte race was. Er kan altijd iets beter, dus ik hoop dat ik ooit nog harder ga. Ik wist nu ook niet dat ik in staat was om 49,26 te lopen. Dat dit wel gelukt is, maakt me enorm trots."

Femke Bol met haar wereldrecordtijd. Foto: ANP

'Ik hoopte eigenlijk 49,5 te lopen'

Zo zijn het mooie en bijzondere dagen voor Bol, die donderdag ook nog eens haar 23e verjaardag viert. Tijdens het persmoment werd taart met haar foto en de wereldrecordtijd geserveerd.

"Ik hoopte eigenlijk 49,5 te lopen, dat leek het maximale. Dat het veel harder is gegaan, had ik niet verwacht. Ik denk nog steeds: hoe kan het? Ja, ik ben nog steeds in de wolken, al is er niet veel tijd om nog langer na te genieten. De EK komt eraan."

Op de EK, die van 2 tot en met 5 maart duurt, begint Bol uiteraard als de grote favoriet aan de 400 meter. Het lijkt niet uitgesloten dat ze in de Turkse stad onder haar eigen wereldrecord duikt, maar op een toernooi zijn er andere belangen.

"Ik loop een toernooi om te winnen en dan moet je het idee van een ideale race een beetje loslaten. Ik moet mijn tactiek namelijk afstammen op de concurrentes. Als ik langzamer moet openen, maar daardoor wel goud pak, dan is dat maar zo. Aan de andere kant kan een titeltoernooi helpen om nog meer uit mezelf te halen. We gaan het zien."