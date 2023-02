NBA-ster Westbrook verlaat Utah Jazz al na twee weken voor opvallende overstap

Russell Westbrook maakt donderdag een opvallende overstap in de NBA. De 34-jarige basketbalvedette verruilt Utah Jazz al na twee weken voor Los Angeles Clippers, de stadgenoot en aartsrivaal van zijn voormalige club.

De Los Angeles Clippers zijn hoe dan ook blij met de komst van Westbrook. "Russell is een van de explosiefste spelers in de NBA, met een enorme wil om te winnen", zegt voorzitter Lawrence Frank. "Hij heeft veel sterke punten die het team ten goede kunnen komen en wil graag ​​kampioen worden."

Westbrook was in 2017 MVP (waardevolste speler) van de NBA. Hij was topscorer in 2015 en 2017, werd negen keer uitgeroepen tot All-Star en veroverde met de Verenigde Staten goud op de Olympische Spelen van Londen in 2012.