Titelverdedigster Nadine Visser kort voor EK indoor geklopt in Madrid

Nadine Visser heeft woensdag bij een internationale wedstrijd in Madrid naast de overwinning gegrepen op de 60 meter horden. De Noord-Hollandse moest anderhalve week voor de EK indooratletiek genoegen nemen met de derde plaats in de Spaanse hoofdstad.

De 28-jarige Visser sprintte in de finale na een matige start naar een tijd van 7,86 seconden. Daarmee was de tweevoudig Europees indoorkampioene vier honderdsten sneller dan de nummer vier, de Deense Mette Graversgaard.

De zege in Madrid ging naar de Finse Reetta Hurske, die met 7,79 een nationaal record liep. Hurske bleef de Française Cyréna Samba-Mayela vijf honderdsten voor. Zoë Sedney werd in 8,11 zevende in de finale.