Met onder anderen Conor McGregor en Rico Verhoeven zien we dit jaar weer een aantal vechtsporticonen (na lange tijd) in actie. Een overzicht van enkele namen die in 2023 in het strijdperk treden.

Jon Jones

Komende zondag meldt Jones, een van de beste MMA-vechters aller tijden, zich na drie jaar weer in de octagon. De 35-jarige Amerikaan vecht met de drie jaar jongere Fransman Ciryl Gane om de wereldtitel in het zwaargewicht.

Jones is een legende in de MMA. Hij domineerde jarenlang in het lichtzwaargewicht, waarin hij elf keer met succes zijn titel verdedigde. Nadat hij op 8 februari 2020 zijn zoveelste zege had geboekt, zwaaide hij af.

Lange tijd was de verwachting dat Jones zijn comeback zou maken tegen UFC-icoon Francis Ngannou. Maar de titelverdediger uit Kameroen werd het met de UFC niet eens over een nieuw contract en heeft de bekendste MMA-bond inmiddels verlaten.

UFC-fans mogen zich verheugen op de rentree van Jon Jones. Foto: Getty Images

Anthony Joshua

De 33-jarige bokser gaat proberen om de wereldtitels van de bonden WBA, WBO en IBF weer in zijn bezit te krijgen. Hij staat op 1 april in de Londense O2 Arena tegenover de Amerikaan Jermaine Franklin.

Joshua verloor zijn kampioensgordels in september 2021 zeer verrassend aan Oleksandr Usyk. Een klein jaar later dolf hij ook in een tweede confrontatie met de Oekraïner het onderspit.

Door zijn dubbele nederlaag behoort Joshua inmiddels niet meer tot de top drie van de ranglijst van de WBA, WBO en IBF. 'AJ' hoopt via een overwinning op Franklin weer in aanmerking te komen voor een titelgevecht.

Anthony Joshua (links) hoopt tegen Jermaine Franklin weer de weg omhoog in te slaan. Foto: Getty Images

Conor McGregor

Hoewel een datum nog niet bekend is, staat vast dat we McGregor in 2023 weer in actie zien bij de UFC. De flamboyante Ier gaat na de zomer de strijd aan met de Amerikaan Michael Chandler.

Het wordt de zoveelste keer dat de schijnwerpers gericht zullen zijn op McGregor, die vaak de aandacht op zich vestigde met wangedrag en opvallende uitspraken. De bestbetaalde sporter van 2021 kwam al vaker terug uit zijn pensioen.

Ondanks zijn status zijn de recente UFC-statistieken van McGregor niet geweldig. De 33-jarige Ier verloor vier van zijn laatste zeven gevechten. In zijn laatste confrontatie (in juli 2021) was de Amerikaan Dustin Poirier voor de tweede keer op rij te sterk.

De immer kleurrijke Conor McGregor bracht in mei vorig jaar een bezoek aan de Formule 1 in Monaco. Foto: Getty Images

Rico Verhoeven

Het was de bedoeling dat 'The King of Kickboxing' in maart na anderhalf jaar weer in de kickboksring zou verschijnen voor een duel met uitdager Antonio Plazibat. Maar Verhoeven liep onlangs een zware knieblessure op.

De fans van de 33-jarige Nederlander zullen dus nog wat langer moeten wachten tot ze de zwaargewichtkampioen weer in actie zien, al is de verwachting dat hij er nog dit jaar weer klaar voor is om te vechten.

Het is nog niet helemaal duidelijk of Plazibat dan nog steeds Verhoevens tegenstander is. De Kroaat vecht komende zomer eerst tegen een nog onbekende opponent. De winnaar van dat duel krijgt een kans tegen Verhoeven.

Een knieblessure houdt Rico Verhoeven de komende maanden nog aan de kant. Foto: GLORY

En verder?

Er lijken in 2023 nog een paar grote vechtsportnamen hun opwachting te maken. Zo wordt verwacht dat de kleurrijke boksicoon Tyson Fury als ongeslagen WBC-kampioen weer in de ring stapt, maar de vraag is met wie.

Lang leek een gevecht met Usyk in de maak (waarbij voor het eerst de gordels van de WBA, WBC, WBO én IBF op het spel zouden staan), maar de onderhandelingen daarover liepen onlangs vast. Ook Joshua en Ngannou - de UFC-legende ziet een bokspartij wel zitten - worden al een tijdje genoemd als potentiële tegenstanders.

Mogelijk trekt ook Badr Hari zijn handschoenen weer aan. Van de kickbokslegende is sinds zijn nederlaag in oktober tegen Alistair Overeem weinig meer vernomen, al leek hij er onlangs in een video op sociale media op te hinten dat zijn carrière nog niet voorbij is.

Bovendien reageerde Hari recent op Instagram enthousiast op de door kickboksbond GLORY aangekondigde terugkeer van de prestigieuze Grand Prix, een achtmanstoernooi dat in december plaatsvindt. Het lijkt de kans op een rentree van de Amsterdamse Marokkaan te vergroten.