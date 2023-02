Ook internationale schaatsbond niet akkoord met vrijspraak Valieva in dopingzaak

De internationale schaatsbond ISU gaat net als wereldantidopingbureau WADA in beroep in de dopingzaak rond kunstrijdster Kamila Valieva. De Russin werd vorige maand door het Russische antidopingbureau RUSADA niet bestraft voor het overtreden van de dopingregels in de aanloop naar de Olympische Spelen van vorig jaar in Peking.

Het WADA wil dat de zestienjarige Valieva voor vier jaar wordt geschorst, zei het wereldantidopingbureau dinsdag in een verklaring. De ISU laat weten dat het sporttribunaal CAS de duur van de schorsing mag bepalen. De schaatsbond wil net als het WADA dat de schorsing met terugwerkende kracht ingaat per 25 december 2021 en dat al Valieva's resultaten vanaf die datum worden geschrapt.

"De ISU is van mening dat alle jonge sporters tegen doping moeten worden beschermd. Een dergelijke bescherming kan niet worden geboden als jonge atleten worden vrijgesteld van sancties", schrijft de bond op zijn site. De dopingzaak heeft eraan bijgedragen dat de ISU de minimumleeftijd van deelnemers aan de Winterspelen van 2026 in Milaan heeft verhoogd naar zeventien jaar.

Valieva testte tijdens de Russische kampioenschappen van eind 2021 positief op het verboden middel trimetazidine, maar dat resultaat werd pas op 8 februari vorig jaar bekendgemaakt, een dag nadat ze met het Russische team de landenwedstrijd op de Spelen had gewonnen. De ISU wil dat het CAS ook bepaalt wat er met die gouden medaille gebeurt.

Na een spoedzitting van het CAS mocht Valieva in Peking alsnog op het individuele toernooi uitkomen. Als vijftienjarige had ze volgens het sporttribunaal een beschermde status. Op het individuele nummer was Valieva topfavoriete, maar werd ze na drie valpartijen slechts vierde.