Oud-recordhoudster Kratochvílová bewondert Femke Bol: 'Tijd was er rijp voor'

Jarmila Kratochvílová heeft er vrede mee dat Femke Bol haar wereldrecord op de 400 meter indoor na 41 jaar heeft afgenomen. De 72-jarige Tsjechische volgt de carrière van Bol op de voet en prijst haar unieke talent.

"De tijd was er rijp voor", zegt Kratochvílová woensdag op de Tsjechische website iSport over de verbetering van haar record. "Van tijd tot tijd wordt er een uitzonderlijk persoon geboren die buitengewone prestaties kan leveren. Femke hoort daarbij."

Kratochvílová zette in 1982 het wereldrecord indoor op 49,59 seconden. Bol schreef zondag geschiedenis door op de NK indoor in Apeldoorn ruim drie tienden onder de tijd van Kratochvílová te duiken: 49,26.

"Ik heb het gemist, ik was biatlon aan het kijken", zegt Kratochvílová over de prestatie van Bol. "Ik heb even een moment gehad dat ik het betreurde, na meer dan veertig jaar. Maar ik heb er echt geen probleem mee. Ik ben blij dat een Europese vrouw het record heeft overgenomen."