NOC*NSF steunt WK-boycot boksbond vanwege toelating Russen

Sportkoepel NOC*NSF steunt het besluit van de Nederlandse boksbond NBB om voorlopig weg te blijven bij evenementen die door de internationale boksbond IBA worden georganiseerd. Dat blijkt uit een brief die in handen is van de Volkskrant

De NBB besloot zondag tot een boycot nadat de IBA had bekendgemaakt dat boksers uit Rusland en Belarus weer onder eigen vlag mogen meedoen aan toernooien. Het eerstvolgende grote toernooi is de WK van volgende maand in New Delhi.

Het besluit van de IBA, die onder leiding staat van de Russische voorzitter Umar Kremlev en wordt gesponsord door het Russische staatsbedrijf Gazprom, staat haaks op de bepalingen van het internationaal olympisch comité (IOC).

"NOC*NSF spreekt zich uit tegen deelname van Nederlandse sporters of bonden aan wedstrijden waaraan Russische en/of Belarussische sporters onder de vlag van hun eigen land meedoen", staat volgens de Volkskrant in de brief aan de NBB.

Verder zegt NOC*NSF wel steun te geven aan Nederlandse boksers die meedoen aan internationale toernooien waarbij Russen en Belarussen onder neutrale vlag meedoen. "Dat geldt tevens voor evenementen georganiseerd door de IBA."