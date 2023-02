Rugblessure blijft Schippers dwarszitten: 'Weet totaal niet of het goed komt'

Dafne Schippers heeft nog geen idee of ze kan terugkeren op topniveau. De dertigjarige atlete staat al maanden aan de kant met een hardnekkige rugblessure en herstelt minder snel dan ze zou willen.

Schippers moest zich begin augustus afmelden voor de EK atletiek nadat ze tijdens training een breukje in een ruggenwervel had opgelopen. De Utrechtse had al langer last van haar rug.