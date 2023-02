Basketbalster Griner gaat jaar na arrestatie in Rusland weer voor Phoenix spelen

De Amerikaanse basketbalster Brittney Griner staat voor haar terugkeer in de WNBA, de hoogste Amerikaanse basketbalcompetitie in de Verenigde Staten. De 32-jarige Griner tekende dinsdag een nieuw contract bij haar club Phoenix Mercury.

"Dit is een belangrijke dag voor ons allemaal. We misten Brittney constant terwijl ze weg was", reageert clubmanager Jim Pitman. "We zijn blij voor haar dat ze weer kan basketballen, de sport waar ze zo veel van houdt."

Griner werd vorig jaar februari opgepakt op het vliegveld van Moskou, omdat ze cannabisolie in vullingen voor een e-sigaret bij zich had. Ze gebruikt de olie in de Verenigde Staten om medische redenen, maar in Rusland is deze vloeistof verboden.

De Amerikaanse werd uiteindelijk veroordeeld tot een celstraf van negen jaar, maar kwam in december vorig jaar vrij. In ruil voor haar vrijlating moesten de Verenigde Staten de Russische wapenhandelaar Viktor Bout laten gaan.

Phoenix Mercury verkoopt al tickets voor 'Welcome Home Opener'

Het is de verwachting dat Griner op 19 mei weer haar eerste wedstrijd voor Phoenix Mercury zal spelen. De ploeg, waarbij ze de afgelopen jaren al onder contract stond, verkoopt nu al tickets voor de zogenoemde 'Welcome Home Opener'.

"We zullen de middelen van onze organisatie blijven gebruiken om haar te ondersteunen, op en naast het veld", zei Pitman. "Het is in ieder geval al geweldig dat ze kan terugkeren. Dit is een bijzondere contractondertekening."