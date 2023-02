Zweedse polsstoksensatie Duplantis haalt neus op voor EK indooratletiek

Polsstokhoogspringer Armand Duplantis heeft afgezegd voor de EK indooratletiek van begin volgende maand in Istanboel. De Zweedse wereldrecordhouder vindt dat het toernooi niet in zijn schema past.

De Zweedse atletiekfederatie is teleurgesteld door het besluit van Duplantis. "We hoopten dat hij zou meedoen, maar wisten dat de kans klein was", zegt teamleider Kajsa Bergqvist. "Andere wedstrijden zijn dit jaar belangrijker voor hem. Daar werkt hij naartoe."

Daarmee doelt ze vooral op de WK atletiek. Dat toernooi in de Hongaarse hoofdstad Boedapest staat in augustus op de agenda. De 23-jarige Duplantis verdedigt daar zijn wereldtitel.

De afzegging van Duplantis is een aderlating voor de EK indooratletiek in Turkije. De Zweedse polsstokhoogspringer is een van de sterren in de sport. 'Mondo' brak op zijn zeventiende het wereldrecord en verbeterde die prestatie meerdere keren. Het huidige record staat op 6,21 meter en sprong hij vorig jaar op de WK in Eugene.