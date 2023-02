Nederland en ruim dertig andere landen pleiten voor weren Rusland op Spelen

Regeringen van meer dan dertig landen, waaronder Nederland, hebben maandag in een gezamenlijke brief opnieuw gepleit voor het weren van atleten uit Rusland en Belarus bij internationale sportevenementen zoals de Olympische Spelen.

In de brief wijzen de ondertekenaars "op de nauwe banden en voorkeuren tussen Russische atleten en het Russische leger". "We hebben ernstige bedenkingen hoe redelijk het is voor Russische en Belarussische atleten om deel te nemen onder neutrale vlag als ze direct betaald en ondersteund worden door hun overheden", staat in de verklaring.