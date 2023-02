Wereldkampioen en rivaal van Jeffrey Herlings breekt been vlak voor seizoenstart

De Sloveense motorcrosser Tim Gajser heeft kort voor de start van het seizoen in de MXGP een gebroken dijbeen opgelopen. De 26-jarige Gajser veroverde afgelopen jaar bij afwezigheid van Jeffrey Herlings zijn vierde wereldtitel in de hoogste klasse.

Gajser raakte geblesseerd bij een crash in Italië, waar hij zich voorbereidde op de start van het seizoen. De Honda-coureur landde met zijn motor verkeerd na een sprong en liep daarbij een breuk in zijn rechterbovenbeen op.

Gajser moet een operatie ondergaan en mist in elk geval de eerste grands prix. Het seizoen gaat op 12 maart in Argentinië van start. Op 20 augustus wordt in Arnhem de Grote Prijs van Nederland verreden.

Herlings, die in zijn carrière ook al vaak te maken kreeg met blessureleed, was in 2018 en 2021 de beste in de MXGP; de Sloveen in 2016, 2019, 2020 en vorig jaar.