Verstappen, Van Vleuten en De Groot maken kans op prestigieuze Laureus Award

Max Verstappen, Annemiek van Vleuten en Diede de Groot maken op een prestigieuze Laureus Award. Net als vorig jaar zijn de drie Nederlandse sporters genomineerd voor de prijzen die worden gezien als de 'Oscars van de sport'.

Tweevoudig wereldkampioen Verstappen is genomineerd voor de titel sportman van het Jaar, Van Vleuten maakt kans op de trofee voor de comeback van het jaar en rolstoeltennisster De Groot dingt mee om de prijzen in de categorie sporters met een beperking.

Verstappen ontving afgelopen jaar het zilveren beeldje voor de sportman van het jaar, nadat hij zijn eerste wereldtitel in de Formule 1 had veroverd. De 25-jarige coureur maakt na zijn tweede wereldtitel weer kans op die prijs.

Annemiek van Vleuten reed met een breuk in haar elleboog naar de wereldtitel in Wollongong.

De veertigjarige Van Vleuten heeft haar nominatie te danken aan haar wereldtitel in Wollongong, waar ze ondanks een elleboogbreuk solo naar de wereldtitel reed. Van Vleuten was dit jaar op de fiets ongenaakbaar met zeges in de Giro d'Italia, Tour de France en La Vuelta Ciclista a España.