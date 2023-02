Femke Bol liep wereldrecord: deze stokoude records staan nog wel in de boeken

Femke Bol schreef zondag in Apeldoorn sportgeschiedenis door op de NK indoor in Apeldoorn het 'oudste' wereldrecord in de atletiek te verbeteren. Ze dook met 49,26 op de 400 meter onder de 41 jaar oude toptijd (49,59) van de Tsjechische Jarmila Kratochvilová. Dit zijn vijf stokoude atletiekrecords die nog wél in de boeken staan.

800 meter outdoor vrouwen: Jarmila Kratochvílová (1983)

Kratochvílová heeft door Bol het wereldrecord op de 400 meter indoor niet meer in handen, maar de toptijd 800 meter outdoor staat nog wel op haar naam. Op 26 juli 1983 snelde de Tsjechische in München naar 1.53,28.

Het ziet er niet naar uit dat dat record van Kratochvílová spoedig sneuvelt. De snelste vrouw deze eeuw op de 800 meter is de Keniaanse Pamela Jelimo in 2008 en die was bijna een seconde langzamer: 1.54,01. En de snelste vrouw van 2022 op deze afstand, de Amerikaanse Athing Mu (1.56,30), bleef ruim drie seconden boven de recordtijd van Kratochvílová.

Rond het wereldrecord Kratochvílová hangt wel een zweem van doping. De tijd is gelopen in de piekjaren van het gebruik van anabole steroïden, waardoor vrouwen onnatuurlijk sterk en snel konden worden.

Snelste tijden ooit 800 meter outdoor vrouwen Jarmila Kratochvíllová (Tsjechoslowakije) - 1.53,28 (1983) Nadezjda Olizarenko (Sovjet-Unie) - 1.53,43 (1980) Pamela Jelimo (Kenia) - 1.54,01 (2008)

Jarmila Kratochvilová (met nummer 183) in 1983. Foto: Getty Images

400 meter outdoor vrouwen: Marita Koch (1985)

Verdenking van doping hangt ook rond het wereldrecord op de 400 meter outdoor van Marita Koch. De Oost-Duitse noteerde op 18 februari 1985 in de Australische hoofdstad Canberra 47,60.

Het gat met de concurrentie is wel minder groot dan op de 800 meter. In 2019 liep de Bahreinse Salwa Eid Naser 48,14 op de WK in Doha en zij werd zo de snelste vrouw deze eeuw op de 400 meter. De beste tijd van 2022 was van de Dominicaanse Marileidy Paulino (48,99).

Evenals op de 400 meter indoor is Bol uiteraard ook outdoor Nederlands recordhouder. Op de EK in München noteerde ze vorig jaar de recordtijd van 49,44, al is dat in historisch perspectief geen bijzonder snelle tijd. 34 vrouwen waren ooit sneller dan de Amersfoortse.

Snelste tijden ooit 400 meter outdoor vrouwen Marita Koch (Oost-Duitsland) - 47,60 (1985) Jarmila Kratochvíllová (Tsjechoslowakije) - 47,99 (1983) Salwa Eid Naser (Bahrein) - 48,14 (2019)

Marita Koch in 1982. Foto: Getty Images

100 en 200 meter outdoor vrouwen: Florence Griffith-Joyner (1988)

Florence Griffith-Joyner staat al decennialang te boek als de snelste sprintster ooit. Op 16 juli 1988 liep de Amerikaanse in Indianapolis de 100 meter in 10,49. De verwachting was toen al dat er lange tijd geen vrouw aan die prestatie kon tippen. Dat klopte.

De laatste jaren komt de wereldtop pas in de buurt van de in 1998 overleden Griffith-Joyner. Het is dus is zeker niet uitgesloten dat het wereldrecord op de 100 meter ergens in de komende jaren wordt verbeterd. In 2021 was de Jamaicaanse Elaine Thompson-Herah maar vijf honderdste langzamer: 10,54. Vorig jaar klokte de Jamaicaanse Shelly-Ann Fraser-Pryce de beste tijd (10.62).

Ook op de 200 meter staat het wereldrecord al 35 jaar op naam van Griffith-Joyner, die op de Olympische Spelen van Seoul de - zeker voor die jaren - bizarre tijd van 21,34 liep. De laatste jaren komt Shericka Jackson in de buurt. De Jamaicaanse liep in 2022 21,45 en 21,55. Dafne Schippers is met 21,63 nog altijd Europees recordhoudster op de 200 meter.

Snelste tijden ooit 100 meter outdoor vrouwen Florence Griffith-Joyner (VS) - 10,49 (1988) Elaine Thompson-Herah (Jamaica) - 10,54 (2021) Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamaica) - 10,60 (2021)

Snelste tijden ooit 200 meter outdoor vrouwen Florence Griffith-Joyner (VS) - 21,34 (1988) Shericka Jackson (Jamaica) - 21,45 (2022) Elaine Thompson-Herah (Jamaica) - 21,53 (2021)

Florence Griffith-Joyner tijdens de Olympische Spelen van Seoul. Foto: Getty Images

Verspringen outdoor mannen: Mike Powell (1991)

Het is een van sensationeelste wereldrecords ooit. Op de Spelen van 1968 in Mexico-Stad sprong de Amerikaan Bob Beaman naar 8,90 meter. Hij verbeterde het record zo met maar liefst 55 centimeter.

Het duurde 23 jaar tot het record van Beaman sneuvelde. De Amerikaan Mike Powell kwam op 30 augustus 1991 in Tokio tot 8,95 meter en dat wereldrecord houdt nu al 32 jaar stand.

De nieuwe generaties komen zelfs niet in de buurt. De verste sprong deze eeuw was in 2009 van de Amerikaan Dwight Phillips (8,74), die negende staat op de eeuwige ranglijst. In 2022 kwam de verste sprong van het jaar op naam van de Griek Miltiadis Tentoglou.

Verste sprongen ooit outdoor mannen Mike Powell (VS) - 8,95 meter (1991) Bob Beaman (VS) - 8,90 meter (1968) Carl Lewis (VS) - 8,87 meter (1991)