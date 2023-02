Bol op 400 meter indoor snelste ter wereld: 'Maar eigenlijk is het een bijnummer'

Er is geen denken aan dat Femke Bol de 400 meter horden minder aandacht gaat geven nu ze de snelste aller tijden op de 400 meter indoor is. Sterker nog: de 400 meter indoor blijft ze vooral gebruiken om daar op de horden profijt van te hebben.

"Het grote doel van dit jaar is de gouden medaille op de 400 meter horden op de WK outdoor. Die heb ik nog niet en die wil ik heel graag hebben", zei de 22-jarige atlete zondag tegen ANP na haar fenomenale race bij de NK indoor in Apeldoorn. De 400 meter horden indoor is geen bestaand onderdeel.

Bol liep in het Omnisport het 41 jaar oude wereldrecord van de Tsjechische Jarmila Kratochvílová uit de boeken. Ze klokte op de 400 meter 49,26 seconden en dook daarmee ruim drie tienden onder de tijd die Kratochvílová in 1982 liep (49,59).

Kratochvílová is nog altijd de wereldrecordhouder op de 800 meter outdoor en ze heeft in de open lucht 47,99 staan op de 400 meter. "Zij nam die afstand heel serieus", stelt Laurent Meuwly, de coach van Bol. "Voor Femke is de 400 meter eigenlijk nog steeds een bijnummer; haar focus ligt op de 400 meter horden."

"Zet de horden maar in de baan. Als je zo'n wereldrecord kan lopen op de 400 meter indoor, dan zal ze straks ook een stuk harder gaan op de 400 meter horden."

'Ik mis de horden nu al'

Bol ziet het indoorseizoen vooral als de voorbereiding op het outdoorseizoen. "Ik doe indoor alleen als ik me fit en goed voel. Dat is nu het geval. Ik heb er alles aan gedaan om nu in vorm te zijn en over twee weken nog een keer te pieken op de EK indoor. Maar ik mis de horden nu al", vertelde Bol.

"Het echte doel van de 400 meter is van technische aard", bekent de winnares van het brons op de 400 meter horden op de Spelen in Tokio. "Ik wil die 400 meter horden lopen met veertien passen tussen de horden. Daar train ik nu al op. Het is ook mede daaraan te danken dat ik meer snelheid heb."