Femke Bol na historische race vooral blij dat er nu een 'clean wereldrecord' is

Femke Bol is zondag blij dat ze het twijfelachtige wereldrecord van Jarmila Kratochvílová uit de boeken heeft gelopen. Met de spectaculaire tijd van 49,26 veroverde de Amersfoortse de titel bij de Nederlandse kampioenschappen indooratletiek op de 400 meter.

"Dit zegt mij veel. Ook omdat er nu een wereldrecord is dat 'clean' is gelopen", zei de 22-jarige Bol na haar historische race in gesprek met ANP. Ze liep met de toptijd het 41 jaar oude record van de Tsjechische Kratochvílová uit de boeken.

Kratochvílová had in 1982 een destijds ongelooflijk snelle 49,59 neergezet. Dat was in een periode waarin atleten uit de Oostbloklanden grif gebruikmaakten van doping. Ook Kratochvílová was verdacht, maar ze werd nooit betrapt bij dopingcontroles.

"Ik kende het record van de lijstjes", zei Bol. "Die zie ik weleens voorbijkomen. Maar ik heb die race nooit bekeken of als voorbeeld gezien, want het was naar mijn mening niet op een eerlijke manier gelopen."

Femke Bol met haar winnende tijd in Apeldoorn. Foto: ANP

'Het is niet nét eronder, maar dik eronder'

Bol was vol ongeloof over haar tijd van 49,26. "Het is niet nét eronder, maar dík eronder", zei ze lachend. Toch zat het wel degelijk in haar hoofd om die lange periode onbereikbaar geachte recordtijd in de finale van de 400 meter in het Omnisport aan te vallen.

"Ik wist dat het mogelijk was en ik hoopte het ook te lopen, maar je wil wel vaker wat en dan lukt het niet. Ik wist ook dat als ik het wereldrecord wilde verbeteren, ik me niet moest focussen op de tijd, maar op het uitvoeren van mijn taken."

Bol memoreerde ook de woorden van haar trainer Laurent Meuwly voor de race. "Hij had in mijn vorige races foutjes gezien", zei Bol, die afgelopen woensdag met 50,20 nog afgetekend won in het Franse Liévin. Daar opende zet net zo hard als in de eerste ronde op de NK (23,63).