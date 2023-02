Femke Bol verpulvert 41 jaar oud wereldrecord op 400 meter indoor

Delen via E-mail

Femke Bol heeft zondag voor een sensatie gezorgd bij de NK indooratletiek in Apeldoorn. De Amersfoortse liep met 49,26 seconden het 41 jaar oude wereldrecord van de Tsjechische Jarmila Kratochvílová uit de boeken.

De 22-jarige Bol dook ruim drie tienden onder de tijd van Kratochvílová. De Tsjechische zette in 1982 een tijd van 49,59 neer.

Bol liep na een ronde weg bij Lieke Klaver en bleef haar enige concurrente ver voor. Klaver werd op meer dan een seconde (50,34) tweede. Het brons was in 53,11 voor Cathelijn Peeters.

Dankzij haar wereldrecord werd Bol voor de vierde keer Nederlands indoorkampioen op de 400 meter. Ook in 2019, 2021 en vorig jaar veroverde ze de titel.

Bol verkeert deze maand in topvorm. Begin februari brak ze met 1.05,63 ook het wereldrecord op de incourante 500 meter.

Een week later snelde Bol in Metz naar de vierde indoortijd ooit op de 400 meter (49,96). Daarmee dook de Europees kampioene voor het eerst in haar carrière onder de vijftig seconden. Op dezelfde avond liep ze een Nederlands indoorrecord op de 200 meter (22,87).