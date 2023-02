Nederlandse boksbond mijdt WK uit protest tegen toelating Russen

Nederlandse boksers mijden voorlopig evenementen die door de internationale boksbond IBA worden georganiseerd. De Nederlandse bond NBB heeft dat besloten omdat de IBA boksers uit Rusland en Belarus weer onder hun eigen vlag gaat laten meedoen aan internationale toernooien.

De IBA, waarbij de Rus Oemar Kremlev voorzitter is, gaat daarmee in tegen de bepalingen van het Internationaal Olympisch Comité (IOC).

De NBB heeft nu besloten om geen Nederlandse bokssters te laten meedoen aan de WK van volgende maand in New Delhi. Afgelopen week besloot onder meer de Britse bond al om om het toernooi in India om dezelfde reden te mijden, in navolging van onder meer de VS, Ierland en Canada.

"Zolang IBA haar beleid inzake de IOC-sancties niet overtuigend herziet, richt de NBB zich noodgedwongen op de Europese Spelen in juni 2023 en het behalen van de quota voor de Olympische Spelen in Parijs 2024", staat in een verklaring.

"Om te voorkomen dat Nederlandse wedstrijdboksers de dupe worden van de impasse, zal de NBB er zorg voor dragen dat alle benodigde training- en wedstrijdervaring voor dergelijke evenementen opgedaan kunnen worden bij alternatieve internationale bokswedstrijden."

IOC verlengde sancties

Het IOC besloot afgelopen maand om de sancties tegen Rusland en Belarus te verlengen. Na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne stelde het IOC strenge regels op. Rusland en bondgenoot Belarus mogen van het IOC geen internationale sportevenementen meer huisvesten en atleten uit die landen worden in de meeste sporten geweerd. In sommige sporten mogen ze onder neutrale vlag wel meedoen.

Het IOC dreigt boksen van het olympisch programma voor Parijs 2024 te schrappen omdat de IBA de regels negeert.