Wereldkampioen Van Empel wint na 'valse start' en pakt Soudal Ladies Trophy

Fem van Empel heeft zondag de eindzege in de X2O Badkamers Trofee veiliggesteld door met overmacht de laatste cross te winnen. De wereldkampioene was in Brussel, na een hectische start, een klasse apart.

De cross in de Belgische hoofdstad begon chaotisch. Volgens Sporza werd de wedstrijd vanwege defecte startlichten op gang gefloten, maar was niet iedereen daarvan op de hoogte. Ceylin del Carmen Alvarado schreeuwde dat er sprake was van een valse start en liep daardoor een achterstand op.

Van Empel trok zich niks aan van de commotie en nam direct de leiding. Lucinda Brand zat daar niet ver achter en haakte na twee rondes aan in het wiel van de wereldkampioene. Ook Alvarado was bezig aan een comeback.

Aan het einde van de derde ronde zette Van Empel aan en schudde ze Brand van zich af. Haar voorsprong liep geleidelijk op en kwam niet meer in gevaar. Brand finishte op liefst 47 seconden van haar ongenaakbare landgenoot. Annemarie Worst completeerde het podium op iets meer dan een minuut van Van Empel. Een gefrustreerde Alvarado finishte als vierde.

Door haar overwinning in Brussel verzekerde Van Empel zich van de Soudal Ladies Trophy, de beker voor de eindzege in de X2O Badkamers Trofee. Het twintigjarige toptalent won vijf van de acht wedstrijden en verdedigde in de laatste cross een comfortabele marge op Brand.