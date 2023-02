Tiger Woods biedt excuses aan voor grap met tampon op golfbaan

Tiger Woods heeft zijn excuses aangeboden voor een grap met collega en vriend Justin Thomas op de golfbaan. De 47-jarige Amerikaan gaf donderdag bij The Genesis Invitational in Los Angeles als plaagstoot een tampon aan zijn landgenoot.

Bij de negende hole sloeg Woods de bal verder dan Thomas. De vijftienvoudig majorwinnaar gaf zijn vriend vervolgens als grap een tampon. Thomas gooide de tampon snel op de grond, waarna het duo lachend wegliep.

Na afloop luidde de kritiek dat de grap smakeloos en seksistisch was. Woods bood vrijdag zijn excuses aan. "Het was bedoeld als een leuke grap tussen vrienden, maar het is duidelijk dat het niet zo is overgekomen", reageerde de golflegende.

"Als ik iemand op enige wijze gekwetst of beledigd heb: mijn excuses. Dat was niet mijn intentie. We halen continu grappen met elkaar uit", doelde Woods op zijn vriendschap met Thomas. "Online is deze grap niet goed gevallen. Maar tussen mij en Thomas is alles goed."

Woods maakte op The Genesis Invitational zijn rentree op de PGA Tour. Hij speelde in juli vorig jaar zijn laatste toernooi. Woods hoopt later dit jaar weer mee te doen aan The Masters in april. Daarna volgen met het PGA Championship (mei), de US Open (juni) en het Brits Open (juli) de andere drie majortoernooien.