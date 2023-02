Atlete Gidey stort vlak voor finish in en grijpt naast wereldtitel veldlopen

Het WK veldlopen bij de vrouwen in Australië is zaterdag uitgelopen op een bizarre ontknoping. Topfavoriet Letesenbet Gidey zakte vlak voor de finish door haar benen en werd nog gepasseerd door drie concurrenten.

Gidey, wereldrecordhouder op de 5.000 meter, 10.000 meter en halve marathon, kwam met hulp van haar coach nog wel overeind en kwam als vierde over de finish, maar werd voor die hulp gediskwalificeerd. In de slotronde had de 24-jarige atlete haar aanval geplaatst, waar niemand aanvankelijk een antwoord op had.