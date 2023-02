Skeletonster Bos grijpt naast wereldbeker door vierde plaats in Letland

Skeletonster Kimberley Bos is er vrijdag niet in geslaagd de wereldbeker te veroveren. De Edese werd vierde bij de laatste wereldbekerwedstrijd van het seizoen in het Letse Sigulda, terwijl haar concurrent Tina Hermann won.

In de eerste heat in Letland kwam Bos niet verder dan de achtste plaats, terwijl Hermann 0,55 seconden sneller was en de beste tijd noteerde. Dat verschil kon de Gelderse in de tweede heat niet meer goedmaken. Uiteindelijk gaf ze 33 honderdsten toe op Hermann.

Naast Hermann moest Bos ook de Britse Laura Deas en de Belgische Kim Meylemans voor zich dulden. Ze kwam één tiende tekort voor een medaille.

De 29-jarige Bos begon de wedstrijd in Sigulda met een achterstand van 27 punten op Hermann in de wereldbekerstand. Door haar vierde plaats van vrijdag werd ze op zestig punten van de Duitse tweede in het eindklassement.

Bos veroverde vorig seizoen wel de wereldbeker. Toen liet de Nederlandse de concurrentie meer dan honderd punten achter zich in het klassement.