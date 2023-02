Jonkies Schoon en Stam bestormen beachvolleybaltop, mooi op tijd voor Spelen

Beachvolleybalsters Raïsa Schoon (21) en Katja Stam (24) zijn razendsnel de wereldtop binnengestormd. Een medaille tijdens de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs lonkt.

Terwijl hun teamgenoten na de presentatie van het Nederlands beachvolleybalteam al lang aan de lunch zitten, zijn Schoon en Stam in het Zuiderpark in Den Haag nog druk in gesprek met de pers. De toegenomen media-aandacht, fanmail en Instagram-volgers vormen de nieuwe realiteit voor het Nederlandse duo.

Ook in het zand heeft het koppel een andere status gekregen. In de hechte beachvolleybalwereld werden Schoon en Stam een paar jaar geleden nog gezien als de 'jonkies' die makkelijk te verslaan zijn. Inmiddels is iedereen bang voor de twee. "Onze tegenstanders denken steeds vaker: shit, we moeten tegen Katja en Raïsa", zegt Stam.

Het succesverhaal begon drie jaar geleden. Schoon en Stam speelden nog maar een half jaar samen toen ze op het strand van Scheveningen in 2020 Nederlands kampioen werden door in de finale het ervaren topduo Sanne Keizer en Madelein Meppelink te verslaan. Inmiddels zit de prijzenkast aardig vol, met onder meer drie toernooizeges en twee EK-medailles. Twee weken geleden wonnen Schoon en Stam in Doha het eerste grote toernooi van het seizoen.

De sleutel van hun succes? De klik tussen de twee. "We weten steeds beter van elkaar wat we nodig hebben. In en naast het veld", zegt Stam. Het duo is een derde van het jaar samen op reis en ziet elkaar de rest van de tijd ook bijna dagelijks. "Dan moet je goed weten wanneer je afstand neemt of wanneer je juist samen moet gaan zitten", vertelt Stam.

Palmares Schoon/Stam 2021: Zilver, EK Wenen 2022: Zilver, Challenge Tlaxcala

Goud, Elite 16 Rosarito

Zilver, Challenge Itapema

Brons, EK München

Goud, Elite 16 Parijs 2023: Goud, Elite 16 Doha

Unieke combinatie met zaalvolleybal

Door de goede prestaties voelt het duo steeds meer druk. "Wij waren na een toernooi blij met een vijfde plek, maar thuis hadden ze een medaille verwacht", zegt Schoon glimlachend. Haar moeder Debora Schoon-Kadijk is een van de pioniers van het beachvolleybal.

Die druk kan Schoon even vergeten in de zaal. Ondanks haar volle programma in het beachvolleybal is ze een vaste waarde bij Eredivisie-club Voltena uit het Brabantse Werkendam. Er zijn niet veel volleybalsters die op het strand én in de zaal op een hoog niveau actief zijn, maar het werkt voor Schoon.

"Ik ben gelukkig nog jong, dus de combinatie gaat me goed af", zegt ze met een lach. "Ik geloof dat spelen in de zaal me helpt om beter te worden op het strand. Daarnaast vind ik het gewoon leuk." Beachvolleybal staat wel met stip op één. "Ik doe het zaalvolleybal in mijn eigen tijd. Als een soort studie."

Stam probeerde de twee disciplines tot haar achttiende te combineren, maar verloor de connectie met haar zaalteam. "Ik was er maar één keer per week en speelde de wedstrijden. Dat zorgde toch voor wat scheve gezichten binnen de ploeg." Stam vult haar tijd buiten het beachvolleybal met een studie fysiotherapie. "En ik ben heel blij met die keuze."

Met de Eiffeltoren op de achtergrond krijgt het beachvolleybalstadion op de Olympische Spelen van 2024 een prachtig decor. Foto: Paris 2024

Nieuwe boegbeelden

Schoon en Stam zijn door hun prestaties de nieuwe boegbeelden van het Nederlandse vrouwenbeachvolleybal. Bij de mannen zijn dat al jaren Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen. Zij wonnen als enige Nederlanders een olympische medaille in het beachvolleybal (brons in 2016).

Tijd om daar verandering in te brengen, vindt technisch directeur van de volleybalbond Michel Everaert. "We zijn eigenlijk nog nooit zo overtuigd geweest van onze medaillekansen", zegt hij over de Spelen van 2024 in Parijs.

Waar Schoon en Stam zich anderhalf jaar geleden maar net plaatsten voor de Spelen van Tokio, zijn ze nu een belangrijke troef voor die ambitieuze doelstelling.

"Ondanks die hoge verwachtingen moet plezier de komende anderhalf jaar onze basis blijven", zegt Stam. "Als het plezier verdwijnt, dan wordt het móéten", vult Schoon aan. "Nu is het nog mógen en dat willen we graag zo houden."