Van Gerwen sneuvelt op derde Premier League-avond al in eerste ronde

Michael van Gerwen is donderdag bij de derde speelronde van de Premier League in Glasgow meteen uitgeschakeld. De Nederlander ging in de kwartfinale met 6-5 onderuit tegen de Engelsman Nathan Aspinall.

Van Gerwen begon slecht aan de partij en werd twee keer gebroken. Bij een 4-1-achterstand herpakte de Nederlander zich. Met twee twaalfdarters en een 170-finish zorgde Van Gerwen voor spektakel.

Aspinall krikte zijn niveau ook op, maar kon een comeback van Van Gerwen naar 5-5 niet voorkomen. In de laatste leg zakte Van Gerwen weer weg, waardoor de mondiale nummer tien de zege kon binnenslepen.

Van Gerwen presteerde cijfermatig zelfs iets beter dan Aspinall. 'Mighty Mike' had zowel een beter gemiddelde per drie pijlen (94,16 punten om 93,50 punten) als een beter uitgooipercentage (41,67 procent om 40 procent).