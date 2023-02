Topgevechten op komst bij GLORY: na tien jaar weer prestigieuze Grand Prix

Na tien jaar is in het kickboksen de prestigieuze Grand Prix voor zwaargewichten weer in het leven geroepen. GLORY heeft vrijdag bekendgemaakt dat in december een jaarlijks terugkerend achtmanstoernooi wordt gehouden, dat geldt als apart kampioenschap naast de bestaande wereldtitel.

Het is nog niet duidelijk wie de Grand Prix-deelnemers zijn. Dat wordt dit jaar bepaald aan de hand van een aantal kwalificaties en wildcards. Het eerste kwalificatiemoment is het evenement GLORY 85 op 29 april. Op 27 mei volgt GLORY 86.

De wereldtitel is al jaren in handen van Rico Verhoeven. De 33-jarige Nederlander zou eigenlijk in maart na ruim twee jaar terugkeren in de ring voor een titelgevecht met uitdager Antonio Plazibat, maar liep onlangs een zware knieblessure op.

Bij absentie van Verhoeven organiseert GLORY op 17 juni een vervangend gevecht voor Plazibat. De Kroaat, achter Verhoeven al een tijdje de hoogst geplaatste zwaargewicht, strijdt dan met de GLORY 85-winnaar om de interimtitel.

Het is de bedoeling dat de winnaar van dat gevecht vervolgens een kans krijgt tegen Verhoeven. Het is nog onduidelijk wanneer de Nederlandse wereldkampioen weer hersteld is en of hij er in december bij is op de Grand Prix.

Zien we Badr Hari dit jaar terug in de kickboksring? Foto: GLORY

Terugkeer Grand Prix betekent mogelijk rentree Hari

De GLORY Grand Prix heette vroeger de K-1 World Grand Prix en bracht grote kampioenen voort. Zo maakten iconen Peter Aerts, Ernesto Hoost, Remy Bonjasky en Sem Schilt naam door het sterk bezette en prestigieuze toernooi meermaals te winnen.

Ook Badr Hari was een van de grote namen op de toenmalige Grand Prix, al pakte de Amsterdamse Marokkaan nooit de titel. Wel stond hij twee keer in de finale (2008 en 2009), waarin hij verloor van respectievelijk Bonjasky en Schilt.

Mogelijk betekent de rentree van de Grand Prix een terugkeer van de 37-jarige Hari. In oktober na een verliespartij tegen Alistair Overeem in Arnhem - zijn zevende nederlaag op rij - zei hij dat hij waarschijnlijk zou stoppen. Op sociale media liet hij blijken blij te zijn dat er weer een Grand Prix wordt georganiseerd.

Onlangs plaatste Hari al een video waarmee hij leek te zeggen dat zijn carrière nog niet voorbij is. Mogelijk zien we ook Jamal Ben Saddik terug op het toernooi; zijn dopingschorsing is in december voorbij. Voor de Grand Prix-winnaar ligt een bedrag van 500.000 dollar (bijna 477.000 euro) klaar.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.