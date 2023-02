Shiffrin revancheert zich met wereldtitel op reuzenslalom voor mislukte Spelen

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Skiester Mikaela Shiffrin heeft donderdag in Méribel eindelijk haar eerste wereldtitel op de reuzenslalom veroverd. Voor de 27-jarige vedette, die tijdens dit WK plotseling met haar coach brak, is het de eerste wereldtitel op dit onderdeel.

Shiffrin, die na de eerste run al eerste stond, was over twee runs 0,12 seconde sneller dan Federica Brignone. De Italiaanse veroverde vorige week nog het goud op de combinatie. De Noorse Ragnhild Mowinckel klom in de tweede run van de vijfde plaats naar het brons.