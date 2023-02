Femke Bol ook met tijd boven vijftig seconden afgetekend de beste op 400 meter

Femke Bol heeft woensdag de 400 meter gewonnen op de meeting uit de World Indoor Tour in het Franse Liévin. Ze was ruimschoots de beste van het veld, maar bleef meer dan twee tiende van een seconde boven de sensationele tijd die ze zaterdag liep.

Bol liet de concurrentie op de voor haar gebruikelijke wijze haar hielen zien en won met speels gemak. Ze noteerde een tijd van 50,20. Vier dagen eerder in Metz deed de 22-jarige Amersfoortse de atletiekwereld met 49,96 nog versteld staan. Dat was de vierde indoortijd ooit op de 400 meter.

Haar tijd in Liévin mag nog steeds ronduit indrukwekkend genoemd worden. De Poolse nummer twee Anna Kielbasinska gaf met 51,40 meer dan een seconde toe. De Oekraïense Viktoriya Tkachuk werd derde in 53,96. Lieke Klaver eindigde met 51,42 op de tweede plek in de B-finale.

Bol geldt over ruim twee weken als topfavoriet op de EK indoor. Dit toernooi in het Turkse Istanboel staat van 2 tot en met 5 maart op het programma.

Eerder op de avond wist Tony van Diepen zich te plaatsen voor de EK. Hij won de B-finale op de 800 meter in een persoonlijk record van 1.46,36 en was daarmee zelfs de snelste van de avond. Dat was een opsteker voor de 26-jarige Alkmaarder, want eind vorige maand kampte hij nog met een enkelblessure.