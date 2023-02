Basketballegende Michael Jordan schenkt astronomisch bedrag aan goed doel

Michael Jordan heeft het begrip 'trakteren voor je verjaardag' naar een nieuw niveau getild. De Amerikaanse basketbalgrootheid, die vrijdag zestig jaar oud wordt, heeft een duizelingwekkend bedrag aan een goed doel gedoneerd.

Jordan maakt voor zijn verjaardag liefst 10 miljoen dollar (ruim 9,3 miljoen euro) over naar de Make-A-Wish Foundation. Deze stichting laat de wensen van kinderen met een terminale ziekte in vervulling gaan.

De oud-basketballer is al sinds 1989 verbonden aan het goede doel. "De afgelopen 34 jaar was het een eer om hierbij betrokken te zijn en zo veel kinderen een glimlach en plezier te kunnen bezorgen", vertelt hij woensdag. "Het is inspirerend om te zien hoe sterk en veerkrachtig ze blijven in zulke zware tijden."