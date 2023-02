Chiefs-coach Reid prijst 'nederige' Mahomes: 'Hij maakt iedereen beter, ook mij'

Coach Andy Reid van Kansas City Chiefs heeft zijn sterspeler Patrick Mahomes op een voetstuk geplaatst na het winnen van de Super Bowl. De quarterback vervulde zondagavond een glansrol in de comeback tegen Philadelphia Eagles: 38-35.

"Patrick is opgegroeid in een kleedkamer en heeft de beste spelers in actie gezien. Hij streeft er nu naar om de beste aller tijden te worden. Dat is hoe hij te werk gaat", zei de 64-jarige Reid op zijn persconferentie in het State Farm Stadium in Glendale.

"En ondertussen blijft Patrick er nederig onder. Opscheppen is er niet bij. Hij zou hier ook voor jullie kunnen staan om al zijn geweldige statistieken op te lepelen, maar dat zal hij nooit doen. Zo zit hij gewoon niet in elkaar. Daardoor waarderen we hem alleen nog maar meer."

In de aanloop naar de Super Bowl was het nog de vraag of de 27-jarige Mahomes wel op de top van zijn kunnen zou kunnen spelen. De Amerikaan liep enkele weken geleden een enkelblessure op, maar het leek hem geen moment te hinderen tegen de Eagles.

Dankzij het voorwerk van Mahomes bij de touchdowns van Kadarius Toney en Skyy Moore kwamen de Chiefs na het derde kwart terug van een 27-21-achterstand. Een fieldgoal van Harrison Butker zorgde in de slotfase voor de beslissing.

Patrick Mahomes werd uitgeroepen tot MVP van de Super Bowl. Foto: Getty Images

Mahomes uitgeroepen tot MVP van Super Bowl

Mahomes, die de Chiefs in 2020 ook al naar winst van de Super Bowl leidde, werd niet geheel verrassend uitgeroepen tot MVP (Most Valuable Player) van de wedstrijd. Op basis van het reguliere NFL-seizoen viel hem die eer ook al ten deel.

Reid weet hoe belangrijk Mahomes is voor de Chiefs, waar de sterspeler sinds 2017 onder contract staat. "Een geweldige quarterback maakt iedereen om zich heen beter, ook de coach. Hij heeft echt fantastisch werk verricht."

Overigens kan ook de rol van Reid niet onderbelicht blijven in het succes van Kansas City Chiefs. De 64-jarige coach stapte in 2013 over naar de Chiefs en haalde in tien jaar slechts één keer niet de play-offs met zijn team. Zijn team stond zondag voor de derde keer in de afgelopen vier jaar in de Super Bowl.