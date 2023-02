Chiefs winnen Super Bowl voor derde keer na spannende comeback tegen Eagles

Kansas City Chiefs heeft in de nacht van zondag op maandag de 57e editie van de Super Bowl gewonnen. In de finale van het NFL-seizoen in het State Farm Stadium in Glendale waren de Chiefs met 38-35 te sterk voor Philadelphia Eagles.

Na het derde kwart keken de Chiefs nog tegen een 27-21-achterstand aan. Daarna stond Patrick Mahomes op. De quarterback, die werd geplaagd door een enkelblessure, verzorgde het voorwerk bij de touchdowns van Kadarius Toney en Skyy Moore.

De Eagles toonden veerkracht via een touchdown van Jalen Hurts, waarna vlak voor tijd een fieldgoal van Harrison Butker voor de beslissing zorgde.

De halftime show werd verzorgd door Rihanna, die daarmee in de voetsporen trad diverse andere grote artiesten trad.

De Chiefs hebben de Super Bowl twee keer eerder gewonnen: in 1970 en 2020.

Mahomes onbetwiste sterspeler van de Chiefs

Mahomes werd verkozen tot waardevolste speler (MVP) van de Super Bowl. Deze titel veroverde hij ook al op basis van het reguliere seizoen, nadat de 27-jarige Amerikaan zijn ploeg naar veertien zeges in zeventien duels had geleid. Het was deze eeuw nog niet gebeurd dat een speler de Super Bowl won en beslag legde op beide MVP-prijzen.

De Chiefs hadden tot de komst van Mahomes in 2017 pas twee keer in de Super Bowl gestaan: in 1967 (verlies) en in 1970 (winst). Zondag stond het team uit Kansas City voor derde keer in vier jaar in de finale van het NFL-seizoen.

In 2020 wonnen de Chiefs van San Francisco 49ers (31-20) en een jaar later verloor de ploeg van de Tampa Bay Buccaneers van legende Tom Brady (9-31).

"Het is niet nog niet helemaal tot me doorgedrongen", zei een euforische Mahomes in het State Farm Stadium. "Ik waardeer dit succes nog meer vanwege eerdere teleurstellingen. Mijn teamgenoten verdienen ook veel lof. We dreven elkaar tot het uiterste en daardoor hebben we nu de Super Bowl gewonnen."

Harrison Butker is door het dolle heen na het winnen van de Super Bowl met de Chiefs. Foto: Getty Images

Coach Reid architect van het succes

Andy Reid is een sleutelfactor in de recente successen van de Chiefs. De 64-jarige coach is al sinds 1992 actief in de NFL en geldt als een genie op aanvallend gebied. De Amerikaan stapte in 2013 over naar Kansas City en haalde in tien jaar slechts één keer niet de play-offs met zijn team.

De Super Bowl was extra speciaal voor Reid, omdat hij voor zijn periode bij de Chiefs veertien jaar de hoofdcoach van de Eagles was. 'Big Red' presteerde ook goed met het team uit Philadelphia, al bleef hij zonder titel. In 2005 haalden de Eagles wel de Super Bowl, maar daarin bleek New England Patriots net te sterk (21-24).