Olympisch kampioen Kimmann breekt sleutelbeen bij start van BMX-seizoen

Olympisch kampioen BMX Niek Kimmann heeft zaterdag bij zijn eerste optreden van het seizoen in het Amerikaanse Houston zijn sleutelbeen gebroken. Het is nog niet duidelijk hoelang de Nederlander moet revalideren.

"Houston, we got a problem", begint Kimmann zijn verhaal op Instagram. "Lang verhaal kort: ik heb in de hoofdwedstrijd mijn sleutelbeen gebroken en vlieg zo snel mogelijk naar Nederland voor verder onderzoek."

De 26-jarige Kimmann eindigde vrijdag bij zijn eerste optreden in Houston als tweede achter de Australiër Izaac Kennedy. "Dit is uiteraard niet de manier waarop ik het seizoen had willen beginnen, maar het is wat het is. Bedankt voor alle steun!"

De hoogtepunten van het BMX-seizoen staan pas over enkele maanden op het programma en komen in principe niet in gevaar voor Kimmann. Het wereldbekercircuit begint in juni. Eind juni staat er een World Cup op Papendal op het programma. De WK is begin augustus in het Schotse Glasgow.

Kimmann boekte in de zomer van 2021 het mooiste succes in zijn loopbaan door in Tokio, met een scheurtje in zijn knieschijf, olympisch kampioen te worden op de supercross. Hij heeft ook twee wereldtitels in die discipline op zijn naam staan.

In 2019 werd Kimmann Europees kampioen. Op de tijdrit was hij in het verleden ook succesvol (WK-goud in 2016 en WK-zilver in 2015).